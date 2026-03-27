[헤럴드경제=민성기 기자] 박지원 더불어민주당 의원이 27일 유시민 작가가 언급한 이른바 ‘ABC론’에 대해 “분파적인 이야기에 귀를 귀울이지 말고 우리 당에서도 민감하게 반응하지 말고 단결하자”고 말했다.

박 의원은 이날 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 출연해 “유시민 작가가 현역 정치인도 아니고 민주당원도 아니다. 한 사람의 자유로운 작가 생각으로 그런 이야기를 하셨겠지만 현재 민주당 여권은 이재명 대통령이 원체 잘하고 계시지 않나”라며 이같이 밝혔다.

박 의원은 “이재명 대통령 성공을 위해서 우리가 단결할 때”라며 “분열의 길로 가서는 안 된다. 유시민 작가 본인도 그런 의도가 없다고 했다고 하면 이정도 선에서 덮어두는 것이 좋다”고 덧붙였다.

그는 “우리는 다 뭉쳐서 단결해서 이 대통령의 성공을 돕고, 지방선거, 총선, 정권 재창출에 매진하는 것이 우리의 길”이라고 말했다.

앞서 유 작가는 유튜브채널 ‘매불쇼’에 출연해 여당 지지층과 정치인 등을 ABC로 구분해 분석했다. 유 작가는 이 중 자기 이익에 중점을 두고 이 대통령을 지지하는 정치인 등을 B그룹으로 언급하며 대통령 지지율이 하락하면 “B그룹이 제일 먼저 떨어져 나간다”고 말했다.