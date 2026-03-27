호르무즈 해협 통행 위기 속 현장 실태 점검 선사 유동성 위험 사전 차단 방안 심도 논의

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 한국해양진흥공사(해진공)는 중동 분쟁 확산에 따른 호르무즈 해협 통행 위기 등 국적 선박에 대한 안전 위협이 고조됨에 따라 해양수산부, 한국해운협회와 공동으로 27일 서울 여의도 한국해운협회에서 ‘중동전쟁 대응 해운기업 긴급 간담회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 최근 중동 지역의 긴장 고조로 우리 선사들이 직면한 현장의 어려움을 직접 수렴하고, 해진공이 추진 중인 금융 지원 대책의 실효성을 높여 국적선사의 경영 안정을 도모하기 위해 마련됐다.

해진공은 분쟁 초기부터 고객 선사를 대상으로 선박 고립 피해 여부 파악에 돌입했다. 또한 ‘중동 상황 긴급 안정대응반’을 가동하고 공사 누리집에 ‘온라인 피해 상황 접수처’를 선제적으로 운영하며 국적선사의 안전을 실시간으로 점검해왔다.

이날 간담회에서 해진공은 중동 분쟁에 따른 맞춤형 금융 지원 방안으로 위기대응펀드를 통한 긴급 운영자금 지원, 자산 매입 후 임대 지원 조건 완화 등의 내용을 상세히 안내했으며, 참석한 국적선사들로부터 구체적인 피해 실태를 청취했다. 특히 통행 제한 및 운항 지연으로 발생할 수 있는 선사들의 유동성 위험을 사전에 차단하기 위한 실질적인 지원 방안들이 심도 있게 논의됐다.

안병길 해진공 사장은 “중동 분쟁은 국가 공급망 안보와 직결된 사안인 만큼 현장의 목소리를 반영한 금융 지원 체계를 가동하는 것이 핵심”이라며 “해진공의 긴급 대응 체계를 더욱 공고히 해서 우리 선사들이 어떤 대외 변수에도 흔들림 없이 운항에만 전념할 수 있도록 총력을 다하겠다”고 강조했다.