[헤럴드경제=민성기 기자] 대형 가구 매장이 운영하는 레스토랑에서 한 부모가 자녀에게 부적절한 기초질서를 가르치는 모습이 온라인에 공유되며 거센 비난을 받고 있다.

최근 온라인 커뮤니티 보배드림 공식 SNS 계정에는 이케아 광명점에서 목격된 한 가족의 무책임한 행태를 고발하는 제보 사진과 글이 올라왔다.

제보자에 따르면 당시 현장에는 부부와 세 남매로 구성된 가족이 식사를 마친 뒤 자리를 뜨고 있었다. 제보자는 이 과정에서 부모 중 한 명이 자녀에게 쇼핑 바구니를 가리키며 “여기 그냥 두면 직원이 알아서 치울 거야”라고 말하는 모습을 목겨했다고 적었다.

공개된 사진 속에는 식사를 마친 테이블 아래에 이케아 쇼핑 바구니가 덩그러니 방치되어 있으며, 테이블 위 역시 먹다 남은 음식물과 쓰레기로 어지럽혀진 상태다.

이케아 레스토랑은 이용객이 직접 식기를 반납하고 자리를 정리하는 ‘셀프 서비스’를 원칙으로 운영된다. 그러나 다음 손님이 이용할 수 없을 만큼 정리가 전혀 되지 않았으며 아이가 함께하는 자리였기에 교육적으로도 부적절했다는 비판이 나왔다.

해당 게시물을 접한 네티즌들은 “가정교육의 중요성을 다시금 깨닫게 된다”, “부모가 아이들에게 민폐를 가르치고 있다”, “배려를 배우지 못하면 사회에 민폐가 된다”라는 등의 비판적인 반응을 보였다.