주총서 이민경 대표 재선임…신사업 본격화 굿닥·바비톡 데이터와 AI 연계 플랫폼 확장 초고령화 대응 재활·케어 중심 성장구조 구축

[헤럴드경제=최은지 기자] 디지털 헬스케어 플랫폼 전문기업 케어랩스가 시니어케어 시장 진출을 통해 신성장 동력 확보에 나선다.

케어랩스는 27일 정기 주주총회를 개최하고, 2026년 시니어케어 시장 진입을 통한 신사업 본격화 방침을 밝혔다. 이민경 케어랩스 대표이사는 이날 주주총회 인사말에서 “초고령화 추세에 발맞춰 재활 및 케어 중심의 시니어케어 시장에 진입해 디지털 헬스케어 역량과 시너지를 낼 수 있는 성장 구조를 구축하고 턴어라운드 기반을 마련하는 2026년을 만들겠다”고 강조했다. 이를 위해 기존 주력 사업의 경쟁력과 수익성 강화도 병행할 방침이다.

이날 주주총회에서는 이민경 대표의 사내이사 재선임 안건이 원안대로 가결됐다. 이 대표는 2023년 원익홀딩스의 케어랩스 인수 이후 사내이사로 경영에 참여해왔으며, 2025년 1월 대표이사로 취임한 바 있다. 이번 재선임을 통해 이 대표는 신사업 추진과 기존 사업 안정화를 동시에 이끌게 됐다.

케어랩스는 지난 10여년간 메디컬 뷰티 플랫폼 ‘바비톡’, 비대면 진료 및 예약 플랫폼 ‘굿닥’, 암 환자 치료 여정 통합 지원 플랫폼 ‘힐오’ 등을 운영하며 헬스케어 전 과정에 걸친 서비스 환경을 조성해왔다. 특히 굿닥과 바비톡을 중심으로 병원 탐색부터 진료, 관리로 이어지는 사용자 여정 기반 서비스를 제공하고 있다.

회사는 향후 굿닥과 바비톡 등 자회사에서 축적한 방대한 데이터를 인공지능(AI)과 연계해 신사업과의 시너지를 극대화할 계획이다. 장기적으로는 ‘원 케어랩스(One CareLabs)’라는 방향성 아래 각 서비스 간의 연계와 확장을 추진해 나갈 방침이다.

한편 이번 주주총회에서는 대표이사 재선임 외에도 ▷2025년도 재무제표 승인 ▷정관 일부 변경 ▷사외이사 선임 등 상정된 안건이 모두 원안대로 가결됐다.