2.5년 만기 회차 발행형 상품 4월 6일까지 4000억원 모집

NH투자증권은 기업금융 자산에 투자하는 종합투자계좌(IMA) 1호 상품을 출시한다고 27일 밝혔다.

이번에 출시되는 ‘N2 IMA1 중기형 1호’는 2년 6개월 만기의 회차 발행형 상품이다. 이달 31일부터 다음달 6일까지 영업점 업무시간 동안 모집을 진행한다. 모집금액은 총 4000억원이다. 모집 기간 중이라도 한도 소진 시 조기 마감될 수 있다.

IMA는 고객의 예탁금을 모아 기업금융 관련 자산에 투자하고 그 운용 성과를 고객에게 지급하는 상품이다. 기존 금융상품으로는 접근이 어려웠던 기업금융 투자 영역을 개인 고객에게 제공한다는 점에서 차별화된다.

‘N2 IMA1 중기형 1호’는 인수금융과 기업대출 등 기업의 자금조달과 관련된 자산을 중심으로 운용된다. 여러 기업금융 자산에 분산 투자해 특정 자산에 대한 의존도를 낮추고 안정적인 운용을 통해 시장금리 대비 추가적인 수익을 추구한다.

수익은 운용 성과에 따라 결정된다. 기준수익률은 연 4%로 이를 초과한 성과에 대해서는 성과보수가 적용된다.

만기까지 투자할 경우 NH투자증권이 원금 지급을 약정하는 구조를 갖고 있다. 폐쇄형 상품으로 중도 환매는 제한된다. 이는 인수금융과 기업대출 등 중장기 자산에 투자하는 운용 특성을 반영한 것이다.

NH투자증권은 기업금융 및 투자은행(IB) 분야에서 축적된 역량을 기반으로 투자 자산을 선별해 운용할 계획이다.

윤병운 NH투자증권 대표이사는 “IMA는 기업과 투자자를 연결하는 새로운 투자 방식으로, 고객에게는 안정적인 투자 수단을 제공하고 기업에는 중장기 자금을 공급하는 역할을 하게 될 것”이라며 “당사의 신용도와 IB 역량을 바탕으로 안정적인 운용 성과를 만들어 나가겠다”고 밝혔다. 문이림 기자