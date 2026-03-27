[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 송지효가 새로운 도전을 위해 잠시 유튜브 활동을 쉬어간다.

송지효는 26일 자신의 유튜브 채널 ‘송지효 JIHYO SSONG’을 통해 “지효쏭이 잠시 자리를 비운다”며 휴방을 알렸다.

그는 “새로운 도전을 준비 중”이라며 “이번 주는 재정비 시간을 가지며 쉬어간다”고 밝혔다. 동시에 발레복 사진을 공개하며 새로운 콘텐츠를 예고했다.

이는 최근 불거진 ‘병풍 논란’과 맞물려 더욱 주목받고 있다. 송지효는 ‘런닝맨’에서 출연 분량이 극히 적게 편집되며 시청자들 사이에서 존재감 논란에 휩싸였다. 지난 8일 방송된 ‘런앤펀 컴퍼니 : 룰렛을 돌려라’ 특집에서는 약 1시간 30분 분량 중 송지효의 출연 분량이 10초 남짓에 불과했다는 지적이 제기됐다. 대부분의 장면에서 리액션이나 단체 컷에만 등장했을 뿐, 주도적으로 활약하는 모습이 부족했다는 평가다.

여기에 개인 사업 이슈까지 맞물렸다. 최근 유튜브 채널에서는 속옷 브랜드 론칭을 앞두고 적극적인 홍보에 나서는 한편, 사업에 대한 부담감도 솔직하게 드러냈다.

송지효는 관련 영상에서 “제품은 정말 좋은데 아직 많이 알려지지 않은 것 같아 속상하다”며 울컥하는 모습을 보이기도 했다.

이런 상황에서 전해진 유튜브 휴방 소식은 다양한 해석을 낳고 있다. 단순한 콘텐츠 재정비라는 시각과 함께, 흐름을 정리하려는 시도라는 분석도 동시에 나온다.

1981년생 송지효는 2003년 영화 ‘여고괴담 3-여우 계단’을 통해 배우의 길을 걷기 시작했다. 그는 ‘궁’, ‘주몽’, ‘쌍화점’ 등 다양한 작품을 통해 큰 사랑을 받았다. 이후 2010년부터 ‘런닝맨’에 출연해 ‘월요커플’, ‘멍지효’, ‘불량지효’ 등의 수식어를 얻으며 인기를 끌었다.