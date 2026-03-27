6개 경제단체와 중동전쟁 관련 긴급 간담회 “담합, 매점매석 등 공급망 교란 행위 엄정 대응”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김정관 산업통상부 장관은 27일 주요 경제단체와 만나 “대체 공급선 발굴과 재고 현황 파악 등 공급망 안정화에 노력해달라”고 당부했다.

김정관 장관은 이날 서울 중구 대한상공회의소에서 중동전쟁에 따른 공급망 위기에 공동 대응하기 위해 6개 경제단체와 긴급 간담회를 열고 “전시에 준하는 엄중한 상황 인식 하에서 중대한 위기로 이어질 수 있는 모든 경우의 수에 대비해야 한다”며 이같이 말했다.

이번 간담회는 전날 대통령 주재로 열린 비상경제점검회의의 후속 조치로 마련됐다. 미국과 이란 간 군사 충돌이 지난달 28일부터 한 달째 이어지면서 에너지 수급과 중동발 원료 수급 차질에 따른 전 산업 공급망 위기가 확산되고 있는 상황에서 경제단체들과 협업이 필요하기 때문에 긴급 간담회를 개최했다고 산업부는 설명했다. 이에따라 경제단체들과 ‘중동전쟁 산업·무역·통상·자원 대응본부’ 간 상시 소통이 어느 때보다 중요해졌다는 판단이다.

특히 중동전쟁에 따른 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 석유화학 산업의 핵심 원료인 나프타(납사) 수급에 차질이 발생하며 ‘도미노 충격’이 현실화하는 양상이다. 중동은 전 세계 원유와 나프타 수송의 핵심 통로로, 국내 나프타 수입 물량의 절반 이상이 이 지역을 통과하는 만큼 해협 봉쇄는 곧바로 공급 차질로 이어지고 있다.

간담회에는 최진식 한국중견기업연합회장, 박일준 대한상공회의소 상근 부회장, 김창범 한국경제인협회 부회장, 이인호 한국무역협회 부회장, 이동근 한국경영자총협회 부회장, 오기웅 중소기업중앙회 부회장 등이 참석했다.

김 장관은 6개 경제단체에 ▷담합·매점매석 등 공급망 교란 행위 방지 ▷자율적 5부제·유연근무 등 에너지절약 동참 등을 당부했다.

김 장관은 “위기 상황에서 일부 기업의 개별이익만을 생각하는 반공동체적인 일탈 행위로 전체 기업의 얼굴에 먹칠한 사례가 종종 있어왔다”면서 “위기를 틈타 담합, 매점매석 등 공급망을 교란하는 일탈 행위에 대해서는 엄정 대응할 계획으로 이러한 행위가 발생하지 않도록 해달라”고 요청했다.

이어 “비축유의 전략적 활용, 나프타 국외도입 시 차액 지원 등을 통해 보건의료, 핵심산업, 생활필수품 생산에 차질이 발생하지 않도록 총력 지원할 계획”이라며 “공급망 관리와 에너지 절약에 우리 기업들이 적극 동참할 수 있도록 경제단체들이 가교역할을 해달라”고 덧붙였다.

그러면서 “공급망 애로 접수 및 해결을 위한 원스톱 창구인 ‘중동전쟁 공급망 지원센터’에 접수된 사안들은 기업들의 불편함이 가중되지 않도록 총력을 하겠다”면서 “이번 위기를 발판 삼아 새로운 기회를 찾기 위해 맥스(M.AX·제조업 인공지능 전환)를 통한 산업 대전환과 지역 중심 성장을 차질 없이 추진하겠다”고 강조했다.