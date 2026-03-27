RIA 계좌 개설만 해도 커피 쿠폰 지급 잔고 조건 맞추면 투자지원금 1만원

[헤럴드경제=홍태화 기자] 삼성증권이 ‘국내시장 복귀 계좌(RIA)’ 계좌 최초 개설한 국내 거주 내국인 대상으로 ‘RIA 계좌개설 이벤트’를 5월 말까지 진행한다고 밝혔다.

RIA 계좌란 해외주식 매도 자금을 원화 환전 후 국내시장에 장기 투자 시 한시적 해외주식 양도세 세제 혜택을 부여하는 계좌다. RIA 계좌 개설 후 해외주식을 입고, 매도하면 원화로 자동 환전되고 국내 주식 및 국내 펀드, 원화 예탁금에 1년 이상 재투자해야 한다.

해외주식 매도 자금 5000만원 한도 내에서 국내 주식 매수 후 1년 이상 보유 시 매도 시점에 따라 2026년 5월까지 100%, 7월까지 80%, 연말까지 50% 해외주식 양도세를 감면해 준다.

삼성증권은 RIA 계좌 활성화를 위해 ‘RIA 계좌개설 이벤트’를 실시한다. 첫째, RIA 계좌개설만 해도 커피 쿠폰 1장을 선착순 2만명에게 지급한다.

둘째, RIA 계좌개설 선착순 2만명 고객 중 ▷2025년 12월 23일 기준 보유 해외주식 100만원 이상 RIA 계좌 입고 ▷2026년 5월 29일까지 RIA 계좌 100만원 이상 잔고 유지 시 국내 투자지원금 1만원을 지급한다.

투자지원금은 6월 내 지급 예정이며, 사용 기한은 이벤트 신청일을 포함해 5영업일까지다. 사용하지 않고 남은 금액은 6영업일 오전에 자동으로 회수된다.

삼성증권 관계자는 “한국 주식 시장의 밸류에이션 매력이 재평가되고 있는 상황에서, RIA 계좌를 통한 한국 주식 장기 투자 활성화를 기대한다”고 말했다.