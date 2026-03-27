금융교육·직무탐색·채용 혜택 결합 ‘종합 커리어 성장 플랫폼’ 본격화 올해 전국 20여개 대학 순회 예정

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 지난 25일 서울 마포구 서강대학교에서 대학생을 위한 찾아가는 금융·커리어 교육 프로그램 ‘한투 캠퍼스 투어’를 개최했다고 27일 밝혔다. 지난 2월 첫발을 뗀 이후 다섯 번째로 열린 행사다.

대학생 150여명이 참석한 이번 행사는 객관적인 데이터를 기반으로 한 올바른 투자 습관 형성에 초점을 맞췄다. 퀀트 투자 전략 등 실무적인 금융 교육과 함께, 증권업 직무 소개 및 현직 선배와의 대화를 통해 대학생들의 실질적인 커리어 설계를 지원했다. 이와 함께 대학생 모의투자대회, 한투 서포터즈, 리서치 경연대회 등 한국투자증권이 운영하는 다양한 채용 혜택 프로그램을 상세히 소개했다.

‘한투 캠퍼스 투어’는 학생들과의 실시간 피드백을 통한 양방향 소통이 특징이다. 학교별 특성에 맞는 맞춤형 콘텐츠를 제공하고 있다.

특히, 이 프로그램은 증권사가 운영하는 ‘종합 커리어 성장 플랫폼’을 표방한다. 금융교육과 직무탐색, 채용 혜택 기능을 하나로 통합해 미래 경제의 주역인 청년들이 금융을 보다 쉽고 실용적으로 접할 수 있도록 돕는 ‘금융형 사회공헌’ 모델로 자리매김한다는 목표다.

한국투자증권은 올해 전국 주요 대학 20여 곳을 순회하며 캠퍼스 투어를 개최할 예정이다. 이를 통해 청년들의 금융 문해력을 높이는 데 앞장서는 한편, 다양한 실전형 교육 콘텐츠를 별도 제작해 배포하는 등 대학생들과의 접점을 지속적으로 넓혀간다는 계획이다.