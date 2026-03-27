시승·서킷 체험까지 ‘현장형 교육’ 강화 일본 연수·인턴십 연계 실무형 인재 양성 확대

[헤럴드경제=정경수 기자] 한국토요타자동차가 장학금 지원과 체험형 교육 프로그램을 통해 미래 모빌리티 인재 육성에 나선다.

한국토요타자동차는 지난 26일 충남 보령 소재 아주자동차대학교에 8000만원의 장학금을 전달하고, 모터스포츠 및 전동화 교육 프로그램을 운영했다고 27일 밝혔다.

이번 프로그램은 산학협력 교육 프로그램인 ‘T-TEP’의 일환으로 진행됐으며, 이병진 한국토요타자동차 부사장과 한명석 아주자동차대학교 총장 등 주요 관계자들이 참석했다.

전달된 장학금은 일본 연수 프로그램과 학생들의 실무 역량 강화를 위한 교육에 활용되며, 인턴십 프로그램을 통해 현장 경험 확대에도 쓰일 예정이다.

한국토요타자동차는 2020년 T-TEP 업무협약 체결 이후 전동화 트레이닝 아카데미 운영과 실습용 차량·부품 지원 등을 이어오고 있다. 2024년부터 올해까지 3년간 누적 2억4000만원의 장학금을 전달하며 인재 육성을 지속해왔다.

이날 장학금 전달식 이후에는 모터스포츠 및 수입자동차 전공 학생 약 80명을 대상으로 ‘토요타·렉서스 익스피리언스 프로그램’이 진행됐다. 프로그램은 브랜드 교육과 채용 설명, 차량 시승 체험 등으로 구성됐다.

학생들은 LX 700h, LM 500h, NX 450h 등 렉서스 모델과 토요타 알파드, 프리우스, 크라운 등을 직접 시승하며 전동화 기술과 주행 특성을 체험했다.

또 서킷 주행 세션에서는 교육용 차량으로 지원된 토요타 ‘GR86’을 비롯한 스포츠카를 활용해 모터스포츠 주행을 직접 경험하는 기회도 제공됐다.

아주자동차대학교 모터스포츠 전공 학생들은 해당 차량을 활용해 국내 내구레이스인 ‘2026 인제 마스터즈 시리즈’에 출전할 예정이며, 한국토요타자동차는 레이스용 부품과 타이어 등을 추가 지원할 계획이다.

이병진 한국토요타자동차 부사장은 “장학금 지원과 체험형 프로그램을 통해 미래 자동차 산업을 이끌 인재들이 전문성과 실무 역량을 갖출 수 있도록 돕고 있다”며 “앞으로도 산학협력을 기반으로 모터스포츠 문화 확대와 차세대 모빌리티 인재 육성을 지속해 나가겠다”고 말했다.