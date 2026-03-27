- 정가·판소리·가야금병창·경기민요, 네 빛깔 우리 소리 한 무대에

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시립연정국악단은 오는 4월 2일 광주예술의전당 소극장에서 풍류마당‘타시도 교류공연’을 개최한다.

이번 공연은 지난해 광주시립창극단이 대전을 찾아 선보였던 교류공연에 이어 마련된 것으로, 올해는 대전시립연정국악단이 광주를 방문해 우리 소리의 정수를 선보이며 양 도시 간 예술 교류를 이어갈 예정이다.

공연은 우리 소리의 네 가지 갈래인 정가, 가야금병창, 판소리, 경기민요로 구성해 관객들에게 다채로운 매력을 선사한다.

첫 무대는 정가‘사랑 거즛말이’, ‘모란은’으로 맑고 청아한 울림을 전하며 고즈넉한 시작을 알린다. 이어 두 번째 무대에서는 판소리 춘향가 중 ‘사랑가’로 짙고 힘 있는 성음을 선보인다.

세 번째 무대에서는 가야금병창 심청가 중 ‘방아타령’, ‘해후’를 통해 악기와 소리가 어우러진 풍성한 울림을 전하고, 네 번째 무대는 경기민요 ‘맹꽁이 타령’, ‘개고리 타령’, ‘물레방아’로 경쾌하고 흥겨운 분위기를 더한다.

공연의 대미는 우리 민족의 정서를 담은 ‘아리랑 연곡’으로 장식되며, 네 가지 소리의 빛깔이 하나로 어우러지며 화합의 의미를 완성할 예정이다.

국악단 관계자는 “지난해 광주시립창극단이 대전 관객들에게 감동을 선사했던 것처럼, 올해는 대전의 소리로 광주 시민들의 마음을 물들이고자 한다”라며 “이번 교류공연이 양 도시 간 문화적 유대를 더욱 공고히 하고 국악의 저변을 넓히는 계기가 되길 바란다”고 말했다.