AI 학습관리와 1대1 멘토링 성과로 서울시 우수기관 선정 서울시평생교육진흥원 공식 유튜브 채널 통해 소개 영상 공개 취약계층 장학제도·AI 챗봇 도입 등 학습지원 체계도 강화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌 원격평생교육원은 ‘2025년 서울시 평생교육이용권 사용기관 우수사례 공모전’ 우수기관 선정에 따른 소개 영상이 서울시평생교육진흥원 공식 채널에 공개됐다고 27일 밝혔다.

에듀윌은 지난 1월 열린 서울시 평생교육이용권 사용기관 우수사례 공모전에서 학습관리 우수기관으로 선정됐다. 이번 영상에는 에듀윌의 학습자 수강 지원 시스템과 운영 사례가 담겼다.

에듀윌은 수강 진도율을 주차별로 점검하고, 미이수와 미응시를 막기 위해 자동 알림을 발송하는 ‘토탈 케어 학습관리’ 시스템을 운영하고 있다. 또 1대1 멘토링 기반 맞춤 학습설계를 통해 개인별 학습 로드맵을 제공하고, 평생교육이용권 사용 가능 과목과 비용 구조를 안내해 학습자의 경제적 부담을 줄이는 데 주력하고 있다.

에듀윌은 이 같은 관리 시스템을 통해 평생교육이용권 우수 학습자들이 출석률 100%와 A0~A+의 최종 이수 성적을 기록했다고 설명했다. 아울러 종강 이후에도 학점 인정과 자격증 신청 등 후속 절차를 안내하며 학습 전 과정을 지원하고 있다.

이와 함께 에듀윌은 2025년 홈페이지 UI 개편과 AI 챗봇 시스템 도입을 추진했으며, 장애인과 기초생활수급자 등 취약계층을 위한 장학제도도 운영 중이다.

에듀윌 원격평생교육원 관계자는 “학습 시작부터 종강 이후까지 이어지는 맞춤형 관리가 서울시 평생교육진흥원 사용기관 우수사례 선정으로 이어졌다”며 “앞으로도 서울시 평생교육이용권 학습자들에게 실질적인 도움을 제공하는 교육기관이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 에듀윌 원격평생교육원의 우수사례 소개 영상은 서울시 평생교육이용권 누리집과 서울시평생교육진흥원 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.