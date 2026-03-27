공공기관 ESG 가이드라인 반영해 향후 5년 방향 재정립 탄소중립 대응, 현장 안전 강화, 지역균형 발전 중심 지원 확대 ESG 경영위서 12개 전략과제·23개 실천과제 확정

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단은 27일 서울 목동 사옥 대회의실에서 ‘2026년도 제1차 ESG 경영위원회’를 열고 ESG 경영 중장기 전략을 개편하는 등 대응체계 강화에 나섰다고 밝혔다.

중진공은 이날 회의에서 정부의 ESG 경영 책임 강화 기조와 글로벌 ESG 환경 변화에 대응해 ‘2026년도 중진공 ESG 경영 기본계획’을 확정하고, 중소벤처기업 ESG 지원 방향을 논의했다.

중진공은 지난해 말 제정된 공공기관 ESG 가이드라인을 반영해 향후 5년간의 방향을 담은 ESG 경영 중장기 전략을 새롭게 손질했다. 중진공은 ‘KOSME, 중소벤처기업의 지속가능한 미래를 이끄는 힘’을 ESG 비전으로 제시하고, 이를 토대로 저탄소 전환 선도, 사회적 가치 확산, 공정·신뢰경영 강화의 3대 추진 전략을 중심으로 12개 전략과제와 23개 실천과제를 추진할 방침이다.

중진공은 이번 개편을 통해 기후위기 대응 체계 구축, 안전관리 수준 향상, 투명경영 기반 책임경영 강화 등을 주요 전략과제로 새롭게 반영했다. ESG 성과관리 체계도 고도화해 기관 차원의 ESG 경영 기반을 한층 강화한다는 계획이다.

중소기업 지원 분야에서는 탄소중립 전환을 위한 금융 및 설비투자 지원과 현장 안전관리 체계 구축을 위한 컨설팅, 기술 연계를 확대하기로 했다. 여기에 지역 균형발전과 위기 대응력 제고를 위해 AX 지원도 강화해 중소기업의 지속가능한 성장 기반 마련을 뒷받침할 예정이다.

ESG 경영위원회는 2022년 출범한 중진공의 ESG 총괄 의사결정 기구다. 기관의 ESG 경영과 중소기업 대상 ESG 지원정책 전반에 대한 주요 의사결정과 자문 역할을 맡고 있다. 위원회는 이사장을 포함한 내부 임원 3명과 ESG 분야 외부 전문가 5명 등 총 8명으로 구성돼 있다.

중진공은 올해 ESG 경영위원회의 전문성과 독립성을 높이기 위해 ESG 및 금융정책 분야 전문가인 배근호 동의대 교수를 신규 위촉했다.

강석진 중진공 이사장은 “ESG 경영은 기업의 지속가능한 성장과 경쟁력을 좌우하는 핵심 기준”이라며 “새롭게 마련한 ESG 경영 중장기 전략을 바탕으로 중소기업이 ESG 전환에 효과적으로 대응할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.