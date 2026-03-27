온·오프라인 연계한 통합 지원으로 유통망 확대 MD 상담부터 라이브커머스·박람회까지 맞춤형 프로그램 제공 5인 이상 협동조합 등 대상…4월 14일 오후 4시까지 온라인 접수

[헤럴드경제=홍석희 기자] 소상공인시장진흥공단은 소상공인 협동조합의 판로 확대와 자립 역량 강화를 위한 ‘2026년 소상공인 협업활성화 판로지원사업’ 참여 협동조합을 3월 24일부터 4월 14일까지 모집한다고 밝혔다.

이 사업은 소상공인 협동조합의 온·오프라인 유통채널 진출을 지원해 매출 확대와 자립 기반 마련을 돕기 위해 마련됐다.

지원 대상은 5인 이상으로 구성되고, 구성원의 50% 이상이 소상공인인 협동조합과 연합회, 자율상권조합 등이다.

선정된 협동조합에는 MD 및 유통 상담회, 온라인 유통플랫폼 입점, 인플루언서를 활용한 라이브커머스, 쇼호스트를 활용한 T커머스, 박람회 참가 및 부스 디스플레이 등 다양한 판로 개척 프로그램이 제공된다.

특히 올해는 기존의 온·오프라인 판로 선택 지원 방식에서 벗어나 두 채널을 연계한 통합 지원 방식으로 개편했다. 이를 통해 협동조합의 유통망 확장과 시너지 창출 효과를 높이겠다는 구상이다.

선정 이후에는 전문가가 개별 협동조합의 상품 경쟁력과 유통 적합성 등을 사전 진단하고, 이를 바탕으로 맞춤형 판로지원 전략도 제시할 예정이다.

사업 신청은 3월 24일부터 4월 14일 오후 4시까지 소상공인 협업활성화 판로지원사업 누리집을 통해 온라인으로 접수할 수 있다. 자세한 내용도 해당 누리집에서 확인 가능하다.

소진공 관계자는 “소상공인 협동조합은 개별 사업자의 한계를 넘어 공동의 경쟁력을 만들어내는 중요한 성장 모델”이라며 “이번 판로지원사업을 통해 협동조합이 시장에 안정적으로 안착하고 지속적인 매출 성과로 이어질 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.