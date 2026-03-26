토스 미니앱 교육섹션 입점 어린이 영어경제신문, 주식 워크지 등 콘텐츠 수록

[헤럴드경제=문이림 기자] 어린이 경제교육 콘텐츠 전문기업 플레이코노미는 자사의 교육 플랫폼이 토스 애플리케이션(앱) 내 ‘앱인토스’ 서비스에 입점했다고 26일 밝혔다.

플레이코노미 앱은 토스 앱인토스 내 교육 섹션에 입점했다. 사용자들은 별도의 앱 설치 없이 토스 내 미니 형태로 플레이코노미의 다양한 경제교육 콘텐츠를 이용할 수 있다.

플레이코노미 미니앱에서는 초등 어린이영어경제신문 ‘플레이코노미 타임즈’를 비롯해 아이와 엄마가 함께 주식을 공부할 수 있는 ‘주식 워크지’, 지역의 역사와 경제 등을 공부할 수 있는 ‘여행으로 배우는 경제’, 딸에게 들려주는 주식 이야기 ‘딸기주식’ 등 다양한 콘텐츠를 만날 수 있다.

플레이코노미 관계자는 “토스와 같은 일상 금융 플랫폼과의 협업을 통해 경제교육이 더 이상 어렵고 멀게 느껴지지 않도록 하는 것이 목표”라며 “앞으로도 디지털 환경에 최적화된 다양한 콘텐츠를 통해 어린이 경제교육의 새로운 기준을 만들어가겠다”고 말했다.