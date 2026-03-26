아시아 태평양 결선 진출 기회… 4월 10일까지 참가 접수

프랑스 프리미엄 시럽 브랜드 모닌(MONIN)이 차세대 바텐더 발굴을 위한 ‘모닌컵 코리아 2026’을 개최한다.

모닌컵은 젊고 재능 있는 바텐더를 발굴하기 위해 마련된 글로벌 바텐딩 대회로, 참가자들이 모닌 제품을 활용한 창의적인 칵테일 레시피를 선보이는 자리다. 참가자들은 창의력과 표현력, 전문적인 바텐딩 역량을 바탕으로 자신만의 칵테일을 선보이며 경쟁하게 된다. 이를 통해 바텐더 커뮤니티의 성장과 발전을 도모하는 것을 목표로 한다.

이번 대회는 단순한 레시피 경쟁을 넘어 ‘시간(Time)’을 재해석하는 콘셉트로 기획됐으며, 2026년 테마인 ‘TIMELESS TWISTS’를 중심으로 진행된다.

참가자들은 클래식 칵테일을 그대로 재현하는 대신, 로컬 전통과 잊혀진 재료, 오래된 기법 등을 자신만의 방식으로 재구성해야 한다. 여기에 현대적인 재료와 기술, 스토리텔링을 더해 동시대적인 감각의 칵테일로 완성하는 것이 핵심이다. 특히 이번 대회는 완성도뿐 아니라 해석의 방향성, 메시지, 스토리의 설득력까지 주요 평가 요소로 반영된다.

참가 자격은 만 27세 이하(1999년 1월 1일 이후 출생자)로, 해외 출국에 결격사유가 없고 업장 소속 바텐더 또는 관련 업계 종사자라면 지원할 수 있다.

대회 접수는 3월 23일부터 4월 10일 오후 3시까지 진행되며, 예선을 통해 선발된 12명이 본선에 진출한다. 본선은 4월 28일 개최되며, 이후 상위 6명이 결선에 올라 5월 18일 최종 우승자를 가린다. 최종 우승자는 아시아 태평양(APAC) 결선에 한국 대표로 참가하며, 우승 시 프랑스에서 열리는 글로벌 파이널 진출 기회를 얻게 된다.

국내에서 모닌을 수입·유통하는 커피앤칵테일 관계자는 “이번 모닌컵은 단순히 새로운 맛을 만드는 것을 넘어, 과거의 가치를 현재의 언어로 풀어내는 창의적인 시도를 기대하는 자리”라며 “자신만의 해석과 이야기를 담아낼 바텐더들의 많은 참여를 바란다”고 밝혔다.

모닌컵 코리아 2026의 참가 신청 및 세부 내용은 모닌코리아 공식 소셜 미디어 채널을 통해 확인할 수 있다.

한편 모닌은 1912년 프랑스 Bourges에서 시작해 현재 150여 개 국가에서 200종 이상의 제품을 선보이고 있는 글로벌 플레이버 브랜드다. 시럽을 비롯해 소스, 프룻믹스, 프라페 파우더 등 다양한 제품을 통해 전 세계 바텐더와 바리스타들에게 창의적인 음료 개발 솔루션을 제공하고 있다.