-지난해 하반기 지역활동인구 군단위 전국 1위 기염

-사람 몰려드니 ‘음성자이 센트럴시티’에 관심...세재 혜택까지 주목

충북 음성군의 일자리 정책이 가시적인 성과를 거두면서 부동산 시장 역시 점차 활기를 되찾고 있는 모습이다.

국가데이터처가 지난 24일 발표한 2025년 하반기 고용률 4개 분야에서 음성군은 충북 도내 1위를 기록한 것으로 나타났다.

이는 ‘2024년 하반기’와 ‘2025년 상반기’고용지표에 이어 4개 분야 연속 도내 1위를 달성한 기록이기도 하다.

군에 따르면, △OECD 기준 15~64세 고용률 78.8%로 지난해 하반기 대비 0.9 △15세 이상 전체 고용률 73.5%로 같은 기간 대비 1.1 △청년고용률 역시 55.2%로 작년 하반기 대비 3.5 △경제활동참가율 74.5%로 지난해 하반기 대비 0.9각각 상승하며 도내 1위 자리를 차지했다.

게다가 지역활동인구 분야에서도 12만 명으로 군 단위 전국 1위를 차지해 풍부한 일자리를 찾아 유동 인구 유입이 매우 역동적인 경제도시임을 입증했다는 평가를 받고 있다.

‘지역활동인구’란 해당 지역에서 상품이나 서비스 생산을 위해 실제로 수입이 있는 일을 한 15세 이상 취업자(유입취업자 3만2000명, 거주지취업자 6만1500명)와 거주민 중 실업자(1000명) 및 비경제활동인구(2만5100명)를 더한 수다.

지난해 하반기 대비 취업자 수는 6만8400명에서 3900명이 증가한 7만2300명을 기록했고, 실업자 수는 100명이 감소한 1000명으로 나타났다.

또 상용근로자 수는 5만7600명 대비 2500명이 증가한 6만100명으로 음성군의 일자리 질 지표도 우수한 것으로 파악됐다.

이 같은 결과와 관련해 군은 “민선7기 이후 14조 7599억원이 넘는 대규모 투자유치로 지역산업 활력 제고됐으며, 4+1 신성장산업 집중 육성으로 양질의 일자리 창출 기반 마련, 맞춤형 매칭 서비스 지원으로 고용 미스매칭 최소화, 산업별·계층별 맞춤형 일자리 창출 지원사업 추진 등 다양한 정책”을 꼽았다.

아울려 지난해엔 고용노동부-충청북도와 함께 추진한 반도체·식품제조분야 일자리창출 지원사업을 통해 총 37개사에 207명의 취업을 이끌었다.

또 직장적응지원사업에서도 신규·재직자 126명을 대상으로 교육프로그램을 운영하는 등 고용 안정을 위해 힘쓴 점이 이번 지표 상승에 긍정적인 영향을 준 것으로 풀이된다.

군 관계자는 “지난해 하반기에 이어 연속으로 고용분야 성과를 이뤄낸 것은 지속 가능한 양질의 일자리 창출에 총력을 기울인 노력의 결실”이라며 “앞으로도 투자유치와 지역 특성에 맞는 일자리 발굴로 군민의 삶의 질을 높이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

부동산 한 전문가는 “군의 이 같은 노력으로 기업들은 투자를 늘리고 있다”라며 “군과 기업의 노력으로 활동 인구가 증가하고, 또 부동산 시장도 활기를 띠는 선순환구조가 이뤄지고 있다”고 설명했다.

이러한 상황에서 GS건설이 음성군에 선보인 ‘음성자이 센트럴시티’가 내집마련을 위한 수요자들에게 안성맞춤 단지로 인기를 끌고 있다.

이 단지는 지하 3층~지상 27층 16개동 전용면적 59~116㎡ 총 1,505가구의 대단지로, 미분양 물량에 대해 특례 판매를 하고 있어 투자자 및 수요자들에게 관심을 받고 있는 단지다.

브랜드 대단지인데다가, 기 분양 아파트로 언제든지 입주가 가능하고, 분양가 상승 등 내집마련에 대한 자금마련 부담이 적기 때문이다. 여기에 음성군 교통망 확충으로 전국 어디로든 쉽게 이동할 수 있다는 점도 강점이다.

특히, 올해 말까지, 전용 85㎡, 6억원 이하 주택을 취득세 산정시 중과세가 배제된다는 점은 또다른 메리트다.

대한민국 주거 문화를 선도하는 GS건설 ‘자이’만의 특화 설계와 브랜드 파워드 향후 지역 내 랜드마크로서의 가치를 기대할 수 있다는 것이 부동산 관계자의 제언이다.

여기에 준공 후 미분양 특례 주택으로, 계약 즉시 입주가 가능하고, 빠른 시일 내에 실물을 확인하고 결정할 수 있다는 점도 메리트다.

‘음성자이 센트럴시티’는 음성군 최초로 스카이라운지가 조성됐으며, 게스트하우스 3개 실도 적용됐다.

여기에 단지내 커뮤니티시설로 피트니스, GX룸, 필라테스, 골프연습장(GDR), 자연채광조명 사우나, 교보문고와 협약으로 입주민의 취향과 트렌드에 맞춘 엄선한 도서들로 채워질 작은도서관, 독서실, 다목적실, 키즈놀이터, 카페테리아 등도 구성됐다.

금왕읍 최고의 명당자리에 최고 27층 높이로 인해 탁트인 시야가 확보되고 이로써 금왕읍을 내려다 보는 조망도 눈여겨 볼 대목이다.

앞서 설명한 교통 인프라 확충도 단지의 가치를 올리는 요소다. 음성IC와 연결된 평택제천고속도로를 비롯해 중부고속도로를 통한 수도권 및 광역교통 네트워크구축 등 충북 음성군의 미래가치가 높다는 평가를 평가를 받고 있다.

사업시행사인 라온도시개발과 반려동물 전문기업 페이블 및 별지반려동물장례식장과 반려동물 서비스 사업 제공을 위한 업무협약도 체결해, 반려동물 친화 주거문화를 선도하고 있다는 분석이다.