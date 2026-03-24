[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]3선 도전에 나선 이철우 경북지사 예비후보는 24일 오전 선거사무소 ‘이철우 카페’에서 도민 소통을 가진 데 이어 오후에는 의성군을 찾아 ‘의성 성장거점 5대 공약’을 발표했다.

이 후보는 이날 오전 경북도생활개선회, 경북이용사협회, 한국농촌지도자 경북연합회 관계자들과 차례로 만나 농촌 권익과 소상공인 지원책을 논의한 뒤 제안된 의견들을 공약에 즉각 반영할 것을 약속했다.

오후에는 의성종합체육관 광장 ‘KBS 전국노래자랑’ 현장을 찾아 군민들과 만났다.

이어 의성당협 소속 군수 예비후보 선거사무소를 잇달아 방문해 관계자들을 격려했다.

그리고 ‘의성 성장거점 도약 5대 공약’으로 공항경제권 구축, 첨단산업 육성, 농업 대전환, 산불 재창조, 정주 기반 혁신 등을 발표했다.

이철우 예비후보는 “의성을 단순한 농촌이 아닌 산업과 사람이 함께 성장하는 미래형 도시로 만들겠다”며 “통합신공항 시대에 맞는 새로운 도약을 반드시 실현하겠다”고 말했다.