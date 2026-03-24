[헤럴드경제=장연주 기자] 화재 참사로 74명의 사상자가 발생한 안전공업 손주환 대표이사가 중대재해처벌법 위반 등의 혐의로 입건된 가운데, 회사 임원들을 대상으로 막말을 일삼았다는 주장이 제기돼 논란이 일고 있다.

24일 한국노총 안전공업지부 등에 따르면, 노조는 이날 손 대표의 막말 여부와 관련해 사실관계를 확인하고 있다.

노조에 따르면, 손 대표는 이날 이번 화재 참사 관련 언론보도를 두고 일부 직원들을 향해 고함을 지르며 폭언을 한 것으로 확인됐다.

상무, 부사장 등 회사 주요 임원 등을 대상으로 이번 화재 참사 대응과 회사 운영의 미흡함을 들며 고성을 내질렀다는 것이다.

언론에 공개된 녹취록 등에 따르면, 손 대표는 특히 언론 제보자를 색출해야 한다는 취지로 “야 어떤 X이 만나는지 말하란 말이야. 뉴스에 뭐 ‘사장이 뭐라고 큰소리 치고 후배들에게 얘기한다’고 하는데 거기에 대한 변명이 전혀 없는 거야”, “유가족이고 XX이고” 등의 거친 언행을 이어가며 불편한 기색을 감추지 않았다.

더욱이 그는 이번 화재 참사로 숨진 일부 희생자와 관련, ‘불이 난 공장 현장을 끝까지 살피려다 숨졌다’는 취지의 발언도 한 것으로도 파악됐다.

손 대표는 “조장·반장·리더가, 대표가 죽은 거다. 집에 어머니가 자식이 누구 불에 타 죽을까 봐 뒤돌아보다가 늦어서 죽은 거”라고 빗대며 “특히 걔가 그런 역할을 했다”고 희생자의 실명을 거론하기도 한 것으로 전해졌다.

이날 발언은 과거 손 대표가 직원들에게 상습적으로 고함과 폭언을 했다는 언론 보도가 도화선이 된 것으로 보인다.

이에 대해 노조 측은 손 대표가 이번 참사 피해자나 노조원, 노조 관계자들에게 막말이나 고성을 내뱉은 적은 없다고 밝혔다.

노조 관계자는 “발언 등은 본사의 주요 보직자·임원과 동석한 자리에서 나온 것으로 보인다”며 “발언이 나온 정확한 경위를 파악 중”이라고 밝혔다.

그러면서 “유가족에 대한 예의가 아니다. 피해 보상과 엄벌이 이뤄지도록 노력하겠다”고 덧붙였다.