서울시 공무원 약 2000명 투입 성과우수자 휴가 1일 부여

[헤럴드경제=문이림 기자] 방탄소년단(BTS) 컴백 공연 현장에 투입된 서울시 공무원들에게 특별휴가가 주어진다.

서울시는 지난 21일 광화문광장에서 열린 BTS 공연의 질서 유지와 안전 관리를 위해 투입된 직원들에게 성과우수자 특별휴가 1일을 부여한다고 24일 밝혔다. 직원들의 노고를 격려하기 위한 취지다.

대상은 행사 근무 명령을 받은 모든 직원이다. 특별휴가는 행사 종료일부터 2개월 이내 사용할 수 있다.

이번 공연에는 주최 측 안전요원 약 4800명과 서울시 동원 인력 약 3400명이 투입됐다. 이 가운데 공무원(공무직 포함)은 종로구와 중구에서 각각 약 200명씩을 포함해 총 2000명가량이다.

당초 경찰은 이번 공연에 약 26만명의 인파가 몰릴 것으로 예상해 시와 경찰 등 관계기관이 가용 인력을 총동원했다.

그러나 하이브는 약 10만4000명이 모였다고 추산했다. 예상의 절반에도 미치지 못한 수준이다.

일각에서는 부정확한 인파 예측을 바탕으로 공무원이 과도하게 동원된 것 아니냐는 지적도 제기되고 있다.