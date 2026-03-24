LNG 수입 다변화·총량 관리로 대응

[헤럴드경제=문이림 기자] 김성환 기후에너지환경부 장관은 국제유가 상승이 전기요금 인상으로 이어지지 않도록 대응하겠다고 밝혔다.

김 장관은 24일 국회 기후에너지환경노동위원회 전체회의에서 더불어민주당 곽상언 의원이 전기요금 인상 가능성을 언급하자 “전기요금 인상으로 연결되지 않도록 비상하게 대처하겠다”고 말했다.

그러면서 “유가 변동 상황과 전기요금에 미치는 영향을 살펴보며 대책을 세우고 있다”고 설명했다.

곽 의원은 “미국이 이란을 공격한 지 20일이 지난 시점에서 원유 가격이 배럴당 70.5달러에서 166.8달러로, LNG 현물 가격은 단위당 10.4달러에서 25.4달러로 폭증했다”며 “이런 변동이 전기요금에 언제쯤 영향을 미치느냐”고 질의했다.

이에 김 장관은 “보통 3개월에서 6개월 정도 시차가 있다”며 “유가가 바로 전기요금에 영향을 미치지는 않는다”고 답했다.

곽 의원은 또 “러시아·우크라이나 전쟁 당시 에너지 가격 상승으로 산업용 에너지는 67.4%, 주택용 전기요금은 35.6% 인상됐다”며 “추후에 이 정도 인상된다고 보면 되나”고 물었다.

김 장관은 “그렇지 않을 것으로 판단한다”며 “석유 가격 상승이 LNG 가격 인상으로 이어질 여지는 있지만 우리나라는 LNG 수입이 다변화돼 있고 전체 수급 물량은 11월까지 총량이 확보돼 있다”고 설명했다.

이어 “가격 변동성이 있는 것은 사실”이라고 덧붙였다. 전기요금에는 LNG 가격이 큰 영향을 미치는데, 러시아·우크라이나 전쟁 당시에는 LNG 가격이 급등했고 계통한계가격(SMP)을 적절히 통제하지 못한 문제가 있었다는 설명이다.

김 장관은 “한전에 부담이 커질 수는 있지만 현재 상황에서는 충분히 억제할 수 있을 것으로 판단한다”며 “LNG 수입을 다변화하고 내부적으로 LNG 총량을 줄여 전기요금 인상으로 이어지지 않도록 대응하겠다”고 덧붙였다.

일각에서는 한국전력의 부담이 커질 수 있다는 우려도 나온다. 국제 에너지 가격이 상승하는 상황에서 전기요금 인상을 제한하면 재무 부담이 커질 수 있어서다.

한전은 현재 약 205조원의 부채와 130조원 규모의 차입금을 안고 있다.