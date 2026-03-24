여야 합의로 인사청문보고서 채택

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 24일 박홍근 기획예산처 장관과 황종우 해양수산부 장관 임명안을 재가했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 공지를 통해 “이 대통령이 이날 여야 합의로 인사청문보고서가 채택된 박 장관과 황 장관 임명안을 재가했다”고 밝혔다.

두 장관은 다음날인 25일부터 임기를 시작할 예정이다.