여야 합의로 인사청문보고서 채택
[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 24일 박홍근 기획예산처 장관과 황종우 해양수산부 장관 임명안을 재가했다.
강유정 청와대 대변인은 이날 공지를 통해 “이 대통령이 이날 여야 합의로 인사청문보고서가 채택된 박 장관과 황 장관 임명안을 재가했다”고 밝혔다.
두 장관은 다음날인 25일부터 임기를 시작할 예정이다.
moone@heraldcorp.com
입력 2026-03-24 19:48:36 수정 2026-03-24 21:06:56
여야 합의로 인사청문보고서 채택
[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 24일 박홍근 기획예산처 장관과 황종우 해양수산부 장관 임명안을 재가했다.
강유정 청와대 대변인은 이날 공지를 통해 “이 대통령이 이날 여야 합의로 인사청문보고서가 채택된 박 장관과 황 장관 임명안을 재가했다”고 밝혔다.
두 장관은 다음날인 25일부터 임기를 시작할 예정이다.
“지금이라도 팔까요?”…전쟁인데 ‘와르르’ 폭락하는 금값, 반등의 변수는 ‘이것’
[헤럴드경제=장연주 기자] 미국·이란 전쟁이 장기화하는 가운데 대표적인 안전자산으로 꼽히는 금값이 예상과 달리 곤두박질치고 있다. 지정학적 불안이 고조되면 금값이 뛴다는 통념이 이번에는 통하지 않으면서, 과연 금값이 언제 반등할지 관심이 모아지고 있다. 24일 한국금거래소에 따르면, 전날 순금 1돈(3.75g) 가격은 전 거래일 보다 3.4% 하락한 94만
‘성폭행 누명→이혼’ 김건모 콘서트, 텅 빈 객석…무슨일?
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