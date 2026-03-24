코치빌드 차량과 특별한 고객 경험 결합 롤스로이스가 직접 구상·제작 전 세계 프라이빗 오피스 네트워크 초청 고객 대상

[헤럴드경제=서재근 기자] 롤스로이스모터카가 글로벌 고객 수요에 맞춰 최상위 맞춤 제작 프로그램 ‘코치빌드 컬렉션’을 새롭게 선보인다고 24일 밝혔다.

코치빌드 컬렉션은 롤스로이스가 직접 기획·제작하는 코치빌드 차량과 수년에 걸친 고객 경험 프로그램을 결합한 초호화 프로젝트다. 이 컬렉션은 완전히 새로운 차체를 설계하고 장인의 손길로 완성하는 코치빌드 자동차에서 출발하며, 고객은 차량의 기획부터 개발, 제작에 이르는 전 과정에 참여할 수 있다.

각 컬렉션은 독창적인 콘셉트를 기반으로 한 한정 생산 모델로 구성되며, 동일한 형태로는 다시 제작되지 않는다. 또한 모든 차량은 정식 인증을 거쳐 실제 도로 주행이 가능하다.

해당 프로그램은 롤스로이스에 깊은 애정과 유대감을 지닌 고객을 대상으로 하며, 두바이, 서울, 상하이, 뉴욕, 그리고 굿우드 본사에 위치한 ‘프라이빗 오피스’ 글로벌 네트워크를 통해 초청 방식으로 운영된다.

특히, 롤스로이스모터카는 이 프로그램을 단순한 차량 소유를 넘어 특별한 경험 자체를 중시하는 고객을 위해 기획했다. 공개를 앞둔 첫 번째 코치빌드 컬렉션에서는 고객이 폐쇄된 테스트 시설을 방문해 차량이 극한의 성능 및 기후 조건에서 개발되는 과정을 직접 확인하고, 차량에 얽힌 이야기와 연계된 주요 장소를 방문할 예정이다.

아울러 일반에 공개되지 않는 롤스로이스 내부 디자인 스튜디오에 대한 방문 기회가 제공되며, 다양한 분야 장인들의 작업 현장에도 초대된다. 세계 주요 도시에서 열리는 프라이빗 이벤트를 통해 각 코치빌드 컬렉션을 담당한 디자이너들이 디자인 철학과 개발 과정을 공유하는 자리도 마련된다.

크리스 브라운리지 롤스로이스모터카 최고경영자(CEO)는 “롤스로이스에 대한 남다른 열정을 지닌 고객들은 코치빌드가 제공하는 자유 속에서 어떤 창의적 결과물이 나올지, 그 모든 여정을 직접 경험하기를 원했다”며 “코치빌드 컬렉션은 이러한 기대에서 출발한 프로그램으로, 자동차와 고객 경험이 하나로 통합되는 전례 없는 방식”이라고 설명했다.

이어 “컬렉션은 롤스로이스와 고객이 공유하는 철학과 비전에 기반해 최고의 정성과 완성도로 구현될 것”이라고 덧붙였다.

한편, 오는 4월 공개될 예정인 첫 번째 코치빌드 컬렉션은 순수전기차로 제작된다. 이는 전기 롤스로이스에 대한 고객들의 높은 관심을 반영한 결정이라는 게 회사 측의 설명이다.

프로그램에 영감을 준 다수의 롤스로이스 수집가들은 이미 롤스로이스의 순수전기 모델 스펙터를 소유하고 있으며, 전기 파워트레인이 롤스로이스 고유의 주행 경험을 더욱 강화한다고 평가하고 있다.