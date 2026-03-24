[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 최근 ‘자연친화 어린이놀이시설 확충사업’의 일환으로 장안읍 월내어린이공원 내 자연물을 활용한 놀이시설 설치를 완료했다고 24일 밝혔다.

이번 사업은 민선8기 주요 공약사업인 ‘자연친화적 어린이 종합놀이시설 확충’의 일환으로 추진됐으며, 총사업비 5억원을 투입해 기존의 정형화된 놀이시설에서 벗어나 흙과 나무 등 자연 재료를 활용한 것이 특징이다.

정종복 기장군수는 “어린이들이 미세먼지와 도심 소음에서 벗어나 자연 속에서 건강하게 성장할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”라며 “아이 키우기 좋은 ‘행복 도시 기장’을 만들어 가겠다”고 말했다.

한편 군은 2023년부터 권역별로 자연친화 어린이놀이시설을 단계적으로 확충해 오고 있다. 2024년 정관읍 소두방공원, 2025년 기장읍 용소웰빙공원에 이어 이번 월내어린이공원까지 사업을 완료했으며, 올해는 일광읍 아라어린이공원에도 추가 설치를 추진할 계획이다.