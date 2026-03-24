[헤럴드경제=최원혁 기자] 식당에 우는 아이를 데려오는 것이 민폐인지 온라인상에서 갑론을박이 벌어졌다.

최근 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에는 ‘식당에 아기 데리고 오는 부모, 민폐?’라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “밥 먹으러 갔다가 스트레스 제대로 받았다. 옆 테이블에서 아기가 밥 먹는 내내 울더라. 한두 번이 아니었다”며 “부모는 달래긴 하는데 솔직히 말해서 주변 사람 입장에서는 밥을 먹는 건지 소음을 듣는 건지 모를 지경이었다. 귀가 먹먹할 정도였다”고 밝혔다.

그러면서 “아직 감정 조절도 못 하는 아기를 굳이 식당에 데리고 오는 게 괜찮은지 궁금하다. 애 키우다 보면 어쩔 수 없는 일인가”라며 의견을 물었다.

A씨는 “나는 솔직히 부모 입장도 이해는 되는데 주변 사람들 배려도 있어야 한다고 본다”고 털어놨다.

해당 글에는 총 1399명이 참여한 투표 결과도 함께 공개됐는데 결과는 의외였다. 실제 이 가운데 75.3%(1064표·복수 응답)는 ‘이해한다’고 답했고 24.7%(349표)가 ‘민폐다’라고 응답했다.

누리꾼들 사이에서는 의견이 엇갈렸다.

대다수는 “그게 싫으면 노키즈존 가야 한다”, “아이들은 어떤 날에는 잘 먹고 어떤 날은 난리 치는데 부모가 어찌 알겠냐”며 부모 입장을 이해한다는 반응을 보였다.

반면 일부는 “밥 먹는 내내 그러면 짜증 난다”, “나는 애가 둘인데 사실 좀 민폐이긴 하다”, “데리고 나가서 달랬으면 좋겠다. 우리는 1명씩 나눠서 먹는다” 등의 답변도 나왔다.