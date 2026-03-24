제12회 순천 용당뚝방길 벚꽃 축제

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 국가하천인 순천 동천변에 식재된 벚나무가 차츰 개화하고 있어 올해도 4월에 벚꽃축제가 열린다.

순천시 삼산동행정복지센터는 다음 달 4일(토) 동천 벚꽃길 일대(용당동 705)에서 ‘국가하천 동천에서 눈부신 행복의 순간 함께해요, 우리’라는 주제로 제12회 용당뚝방길 벚꽃축제를 개최한다.

축제는 오전 11시부터 오후 5시까지 진행되는데 K-팝 댄스, 저글링, 태권도 군무 등 다채로운 공연부터 달고나, 페이스페인팅, 풍선아트, 헤어핀 만들기, 쿠키 아이싱, 벚꽃 사진관 부스 등 남녀노소 누구나 어울려 즐길 수 있는 다양한 체험 프로그램이 준비돼 있다.

지난 축제와 달리 올해는 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 에어바운스가 설치되고, 삼산동 대표 캐릭터인 ‘꾸비’ 대형 공기 조형물 2개가 행사장에 배치돼 방문객들을 더욱 친근하게 맞이할 예정이다.

유관기관도 함께 힘을 보탠다.

관할 순천경찰서에서는 실종아동 예방을 위해 사전 지문 미등록 아동을 대상으로 한 현장 등록 부스를 운영하며, 시보건소에서도 만 60세 이상을 대상으로 예방용 치매 조기 검진을 실시한다.

순천시 새마을문고중앙회에서도 헌책 2권을 가져오면 새 책 1권으로 교환해 주는 도서 교환전을 열어 더욱 풍성한 체험 기회를 제공하며, 삼산동 직능단체에서 운영하는 음식 부스에서는 여러 음식도 맛볼 수 있다.

최홍미 삼산동장은 “올해 12회를 맞은 용당 뚝방길 벚꽃축제는 지역 주민들에게는 국가하천과 함께하는 삶에 자부심을 느끼고, 방문객들은 눈부신 벚꽃의 향연 아래 행복한 추억을 만들 수 있도록 알찬 축제를 선보이겠다”고 말했다.