[헤럴드경제=박연수 기자] 신동빈 롯데그룹 회장이 롯데그룹 사내이사로 재선임됐다.

롯데지주는 24일 서울 송파구 롯데월드타워에서 제59기 정기 주주총회를 열고 상정된 안건 모두 원안대로 의결했다고 밝혔다.

제59기 재무제표 승인, 집중투표제 도입 등을 위한 정관 일부 개정, 이사 선임, 감사위원 조병규 선임, 감사위원이 되는 사외이사 김해경 선임, 이사 보수 한도 승인 등 6개 안건이다.

이번 주총에서 신 회장은 롯데지주 사내이사로 재선임 됐다. 고정욱 롯데지주 대표, 노준형 롯데지주 대표도 사내이사로 새롭게 선임됐다. 사외이사에는 이경춘 이사와 김해경 이사가 재선임됐다. 신규 사외이사로는 조병규 이사가 선임됐다.

이날 의장을 맡은 고정욱 대표는 “올해 롯데는 모든 사업과 투자 판단의 기준을 수익성 및 효율성에 두겠다”며 “성장 전략과 부합하지 않는 비핵심 사업은 과감히 정리하고, 진행 중인 사업에 대해서도 지속 타당성을 검토하겠다”고 말했다. 이어 “실질적인 턴어라운드 성과를 바탕으로 기업 가치를 높여 주주 여러분께서 보내주신 성원에 보답하기 위해 노력하겠다”고 덧붙였다.