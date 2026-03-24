안철수 의원 글 반박한 김태선 민주당 의원 SNS 공유 김 의원 “자본시장 참여 경험 있는 자들 정책 설계해야”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 24일 ‘공직자 주식도 전량 매도해야 한다’는 야당 일각의 공세에 “개구리를 보호한다고 모기까지 보호해야하는 것은 아니다”라고 지적했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 김태선 더불어민주당 의원의 게시물을 공유하며 이같이 말했다. 부동산 시장 안정화를 위한 조치에 다른 분야를 끌고 오는 것이 맞지 않다는 취지로 읽힌다.

김 의원은 안철수 국민의힘 의원이 이 대통령의 ‘다주택자 주택 정책 배제 방침’을 두고 반발하자 “헛짚어도 한참 헛짚었다”고 맞받았다.

앞서 안 의원은 “이 논리라면 코스피 등 주식시장 관련 고위 공직자 및 실무자와 그 일가 역시 정책 입안 전에 보유 주식을 전량 매도하거나 지수 추종 상품만 허용해야 한다”면서 “효과적인 부동산 정책은 내놓지 않으면서, 혐오와 분노의 대상부터 지목하고 있다”고 지적했다.

이에 김 의원은 “이 대통령이 부동산정책에서 다주택 공직자를 배제한 것은 국민의 이익과 정책 주체의 이익을 일치시키기 위함”이라며 “다주택자를 나쁜 사람으로 매도하기 위해서가 아니라 부동산시장 안정이 국민의 이익이기 때문”이라고 했다.

이어 그는 “그런데 공직자의 주식을 전량 매도하라고 하느냐”면서 “지금 정책 목표(국민의 이익)는 자본시장 활성화고, 그렇다면 자본시장 참여 경험이 있고 의지가 있는 자들을 정책 설계·집행에 참여시키는 게 맞지 않나. 그게 현명한 인사고, 가장 확실한 정책 의지의 표현”이라고 했다.