울산시-구·군-병원, 통합돌봄 협약 병원이 대상자 연계, 지자체 서비스

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 노인과 장애인 등 병원 퇴원 이후에도 돌봄이 필요한 환자는 앞으로 기존 거주지에서 의료·요양·돌봄 서비스를 끊임없이 받을 수 있게 된다.

울산시는 24일 시청 본관 2층 대회의실에서 5개 구·군 및 울산대학교병원·동강병원·울산병원 등 지역 의료기관과 ‘퇴원환자 지역사회 연계 협력체계 구축을 위한 업무협약’을 체결하고 지역사회 통합돌봄 체계를 강화해 나가기로 했다.

이번 협약에 따라 통합돌봄은 의료기관이 돌봄이 필요한 퇴원환자를 지자체에 연계하면, 구·군은 대상자에 대한 요구 조사와 통합지원계획을 수립해 맞춤형 돌봄 서비스를 제공하는 것으로 이루어진다.

울산시는 27일부터 시행되는 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률’에 대비해 전담 조직을 구성하고 의료기관 및 지역사회와 협업체계를 정비해 퇴원 이후 발생할 수 있는 돌봄 공백 없는 의료·요양·돌봄 서비스 체계를 구축했다.

울산시 복지정책과 관계자는 “이번 협약을 계기로 병원에서 지역사회로 이어지는 돌봄 연계체계가 구축됨으로써 시민들이 거주지에서 안정적으로 돌봄을 지원받을 수 있게 됐다”고 설명했다.