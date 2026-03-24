서울원 아이파크 인근 중랑천 정화 봉사

[헤럴드경제=김희량 기자] HDC그룹은 파크하얏트서울 총지배인을 비롯한 호텔HDC와 HDC현대산업개발 경영본부, 서울시 노원구자원봉사센터, 중랑천 환경센터 소속 직원들과 노원구 중랑천 일대의 환경 정화 봉사활동을 진행했다고 24일 밝혔다.

지난 20일 이들은 서울원 아이파크 인근 중랑천 일대에서 유해 생물을 제거하고 쓰레기 등 오염물을 수거하는 수중환경 정화 활동을 했다. 산책로를 따라 플로깅을 진행하며 중랑천 주변 환경 정비도 병행했다.

이날 봉사활동에는 호텔HDC 임직원과 마르코 티라페리 파크하얏트서울 총지배인, 로버트 헤이머 안다즈 강남 총지배인, 강현숙 노원구자원봉사센터 센터장, 최연재 중랑천환경센터 사무국장 등이 함께 참여했다.

마르코 티라페리 파크하얏트서울 총지배인은 “지역사회와 함께하는 이번 환경 정화 활동에 참여하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”면서 “앞으로도 지역과의 조화로운 공존과 지속가능한 환경을 위한 실천에 지속적으로 동참해 나가겠다”라고 말했다.

HDC현대산업개발 관계자는 “서울원 아이파크 사업장이 위치한 지역의 자연환경을 보호하고 지역사회와 함께하는 활동은 기업의 중요한 사회적 책임 중 하나”라며 “환경 정화 봉사활동와 함께 지역아동센터와 학교, 종합사회복지관, 장애인시설 등에 실질적인 도움이 되는 사회공헌 활동을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.