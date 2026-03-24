한국신문협회는 박장희(사진) 중앙일보 발행인을 제50대 회장으로 선임했다고 24일 밝혔다. 박 신임 회장은 서울대 정치학과를 졸업하고 중앙일보 경영기획실장·경영총괄 전무·부사장, 중앙데일리·중앙M&P 대표이사 사장, 한국신문협회 부회장 등을 역임했다.

박 회장은 취임 인사말에서 “협회의 위상과 권익 향상을 위해 54개 회원사 발행인들의 의견을 수시로 듣고 협회 운영에 적극 반영하겠다”고 밝혔다.

한국프레스센터에서 지난 20일 열린 신문협회 정기총회와 이사회에선 박 회장을 포함해 이사 21명과 감사 2명 등 총 23명의 새 임원이 선출됐다. 임기는 2028년 정기총회까지다.

다음은 신문협회 새 임원 명단.

<회장> ▷박장희 중앙일보 발행인 <이사> ▷김경호 국민일보 발행인 ▷임채청 동아일보 발행인 ▷장승준 매일경제신문 발행인 ▷김병직 문화일보 발행인 ▷곽영길 아주경제 발행인 ▷황대일 연합뉴스 발행인 ▷홍준호 조선일보 발행인 ▷조일훈 한국경제신문 발행인 ▷이성철 한국일보 발행인 ▷김중석 강원도민일보 발행인 ▷박진오 강원일보 발행인 ▷한국선 경북일보 발행인 ▷김여송 광주일보 발행인 ▷홍정표 경인일보 발행인 ▷김재철 대전일보 발행인 ▷이동관 매일신문 발행인 ▷손영신 부산일보 발행인 ▷손인락 영남일보 발행인 ▷서창훈 전북일보 발행인 ▷김원식 중도일보 발행인 <감사> ▷손동영 서울경제신문 발행인 ▷이후혁 대구일보 발행인

김수한 기자