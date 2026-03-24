송언석, 법사위원장직 반환 촉구 정점식 “월세 세액공제 확대 추진”

[헤럴드경제=정석준 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 24일 더불어민주당 정청래 대표가 국회 후반기 원 구성에서 민주당이 모든 상임위원장직을 맡겠다고 한 데 대해 “1987년 민주화 이전으로 되돌아가겠다는 역사적 퇴행”이라고 비판했다.

송 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “여야 의석수에 따른 상임위원장 배분의 전통은 1987년 민주화 이후 13대 국회에서 만들어진 것”이라며 “상임위원장 100% 독점을 운운한 것은 국민의 피와 땀으로 이룩한 1987년 민주화의 성취에 침을 뱉는 행위”라고 강조했다.

그는 “정청래 대표는 응당 제자리에 되돌려놓아야 할 법사위원장직을 반환하기는커녕 상임위 100% 독점을 공공연히 부르짖고 있다”고 말했다.

이어 정 대표가 전날 고(故) 노무현 전 대통령 묘역에 참배하며 눈물을 보인 것을 거론, “법사위를 제2당에 맡기는 관례는 참여정부 때 만들어졌다”며 “법사위원장직 반환을 거부하고 있는 정 대표는 노무현 정신을 부정하는 것”이라고 주장했다.

그러면서 “필요할 때면 노무현 대통령을 소환하며 악어의 눈물을 흘리고 뒤돌아서선 민주주의를 배신하는 나쁜 정치를 중단하길 바란다”고 했다.

한편 정점식 정책위의장은 회의에서 “최근 조사에 따르면 서울 아파트 평균 월세가 150만 원을 넘어섰다”며 “연간으로 보면 1800만 원을 주거비로 지출해야 한다는 의미”라고 언급했다.

그러면서 “현재 월세 세액공제는 연간 공제 대상 한도가 1000만 원에 불과하고 세액공제율 15%에 그치고 있으며, 총급여 8000만원을 넘으면 아예 대상에서 제외된다”며 “국민의힘은 월세 세액공제 확대와 관리비 세액공제 신설을 통해 국민의 주거비 부담을 반드시 낮추겠다”고 밝혔다.