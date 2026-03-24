CNN “전시 의사결정 동기 불투명” 지적 최후통첩·유예 발표, 개장 전후 반복 주요 군사작전은 주말 단행…시장 충격 최소화 의도 해석 엇갈린 메시지 속 시장은 상승 마감

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁 관련 중대 발표를 뉴욕증시 개장과 마감 시점에 맞춰 내놓는 패턴이 반복되고 있다는 분석이 나왔다. 전시 의사결정의 동기가 무엇인지에 대한 의문이 제기되는 가운데 금융시장과의 연관성에도 관심이 쏠리고 있다.

미국 CNN은 23일(현지시간) “시점이 수상한 트럼프의 이란 발표들”이라는 분석 기사에서 트럼프 대통령의 최근 발언과 조치들이 증시 일정과 맞물려 나타나고 있다고 지적했다.

실제 트럼프 대통령은 증시가 휴장한 지난 21일 토요일 저녁 이란에 대해 ‘48시간 내 호르무즈 해협 통항 재개’를 요구하는 최후통첩을 공개했다. 그러나 이틀 뒤인 23일 월요일, 뉴욕증시 개장 직전에는 협상 진전이 있다며 시한을 닷새 연장한다고 밝혔다.

CNN은 이처럼 상반된 메시지가 단기간에 이어진 점을 들어 “트럼프 대통령의 전시 의사결정을 이끄는 동기가 정확히 무엇인지 의문”이라고 평가했다. 특히 이란 측은 미국과 협상한 사실 자체를 부인하고 있어 발표 신뢰성 논란도 함께 제기되고 있다.

이 같은 ‘타이밍’ 논란은 이전부터 이어져 왔다. 지난해 4월 2일 이른바 ‘해방의 날’ 관세 발표는 당초 장중 예정됐으나 실제 세부 내용은 증시 마감 직후 공개됐다. 관세 발효 시점 역시 휴장일인 토요일로 설정됐다.

이후 금융시장이 급락하자 트럼프 대통령은 발표 일주일 만에 “지금이 매수 적기”라는 글을 증시 개장 직후 올렸고, 같은 날 관세 유예 방침을 내놓으면서 시장 반등을 유도했다는 평가가 나왔다.

군사작전 역시 주말에 집중되는 경향을 보였다. 이스라엘과의 이란 공격 개시 발표는 증시가 문을 닫은 토요일 새벽에 이뤄졌고, 지난해 이란 핵시설 폭격과 베네수엘라 관련 작전도 모두 주말에 단행됐다.

전쟁 중 발언 역시 일관성이 부족하다는 지적이다. 이란 전쟁 열흘째였던 지난 3월 9일, 트럼프 대통령은 장중 “전쟁이 대체로 끝났다”고 언급해 시장 상승을 이끌었지만, 같은 날 장 마감 후에는 “아직 충분히 승리하지 않았다”고 말해 상반된 메시지를 내놨다.

CNN은 “이번 전쟁을 둘러싼 트럼프의 메시지는 일관되게 비일관적이었다”고 평가했다.

다만 시장은 긍정적으로 반응했다. 23일 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 631포인트 오른 46208.47에 마감했다. S&P500 지수는 6581.00, 나스닥 지수는 21946.76으로 각각 상승 마감했다.

이날 개장 전까지만 해도 전쟁 격화 우려로 하락 출발이 예상됐지만, 트럼프 대통령의 시한 연기 발표가 나오면서 투자심리가 빠르게 개선된 것으로 분석된다.