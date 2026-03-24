“여행지 선택시 음식 중요” 44% 트립닷컴 분석..‘트립.고메’ 검색 집중

[헤럴드경제=함영훈 기자] 글로벌 OTA 중 한국 친화적인 행보를 보여주고 있는 트립닷컴은 아시아 여행객을 대상으로 한 미식 검색데이터 분석 결과, 서울이 기존 K-팝·쇼핑을 넘어 ‘미식 목적지’로서 글로벌 여행자들의 주목을 받고 있는 것으로 나타났다고 24일 밝혔다.

트립닷컴 여행 검색 데이터에 따르면, 서울 파인다이닝 관련 검색량은 2025년 12월 기준, 2026년 1월 상승률이 싱가포르(+22.2%), 일본(+21.7%), 태국(+17.9%), 홍콩(+15.7%) 등 주요 아시아에서 두 자릿수 상승세를 기록하고 있다는 것이다. 한달사이 벌어진 괄목할 만한 변화이다.

서울의 파인다이닝 레스토랑에 대한 관심도 확대됐다. 미쉐린 스타 레스토랑을 포함한 주요 레스토랑들이 트립닷컴의 미식 및 여행 가이드 서비스인 ‘트립.고메(Trip.Gourmet)’에 이름을 올리며 해외 여행객들의 주요 탐색 대상으로 떠올랐다.

최근에는 넷플릭스 요리 경연 프로그램의 인기가 더해지며 출연 셰프와 레스토랑에 대한 주목도 역시 높아지고 있다. 손종원 셰프의 ‘이타닉 가든’과 ‘라망 시크레’는 미쉐린 스타 레스토랑이자 트립닷컴 그룹의 데이터 기반 글로벌 랭킹 ‘트립.베스트(Best)’에서 서울 파인다이닝 상위 11위에 포함됐다.

이와 함께 심사위원으로 참여한 안성재 셰프의 ‘모수 서울’과 시즌2 출연 셰프 이준의 ‘스와니예’도 트립.고메(Gourmet)에서 각각 다이아몬드와 플래티넘 등급을 받으며 글로벌 미식 여행객의 관심을 모으고 있다.

트립닷컴 그룹 조사에 따르면 여행자의 44%가 여행지 선택 시 음식 경험을 중요 요소로 꼽았다. 또한, 트립닷컴에서 미식 관련 예약은 전년 대비 43% 증가해 특별한 식경험을 위해 국경을 넘는 여행 수요가 확대되고 있음을 보여준다. 해외 이용자 검색에서도 파인다이닝, 미쉐린, 베스트 레스토랑 등 검증된 레스토랑 경험을 중심으로 한 키워드가 두드러지며 미식 중심 여행 수요 확대 흐름을 반영한다. 반면, 국내 이용자는 기념일 식사, 분위기 있는 레스토랑, 전망 좋은 레스토랑 등 시나리오 중심의 검색 의도가 강하게 드러났다.

홍종민 트립닷컴 한국 지사장은 “레스토랑 자체가 목적지가 되는 미식여행은 고부가가치 여행 수요 확대로 이어지며 서울 관광 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 작용할 전망이다”라며 “트립닷컴은 여행자의 선택 경험을 한층 고도화하기 위해 데이터 기반 미식 큐레이션을 더욱 강화할 것”이라고 말했다.

한편 트립닷컴은 미식 및 여행 가이드 서비스 트립.고메를 바탕으로 신뢰도 높은 레스토랑 정보를 제공한다. 지난해 트립닷컴 그룹이 개최한 ‘트립.고메 글로벌 레스토랑 랭킹 & 파인다이닝 어워즈’에서는 전 세계 68개국 1만8000여 개 레스토랑을 기반으로 글로벌 미식 리스트가 발표됐으며, 이 가운데 한국 파인다이닝 레스토랑 17곳이 포함됐다.