제3차 그룹 생산적금융 협의회 개최 올해 20조 규모 세부 실행계획 수립 기업투자 땐 청년 창업·지역기업 우대

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융이 매년 2000억원씩 5년간 1조원 규모의 기업투자 모펀드를 조성한다. 이를 통해 청년기업을 적극 지원하고 지역 기업의 자금 발판 역할을 한다는 계획이다. 20조원 규모의 생산적·포용금융 예산도 기업대출에 가장 많은 12조원을 쏟기로 구체화했다.

KB금융그룹은 지난 23일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 제3차 그룹 생산적금융 협의회를 열고 이같은 생산적금융 추진 현황을 점검했다고 24일 밝혔다.

이날 협의회는 의장인 김성현 CIB마켓부문장 주관으로 지주와 주요 계열사의 투자금융(IB), 기업금융(CB), 자산운용, 전략, 재무, 리서치, ESG(환경·사회·지배구조) 부문 임원이 참석했다.

먼저 KB금융은 이번 협의회부터 투자금융과 기업대출 부문별 전담 소협의체를 신설해 영역별 특성에 맞는 논의·추진 체계를 구축했다. 은행 영업기획그룹 부행장과 성장금융추진본부장, 지주 ESG 경영진을 위원으로 확대해 현장 중심의 실행력을 강화했다.

올해 생산적·포용금융 실행계획도 ▷국민성장펀드(2조원) ▷그룹자체투자(3조원) ▷기업대출(12조원) ▷포용금융(3조원) 등으로 구체화했다.

벤처투자와 유망기업 스케일업(성장) 지원을 위한 기업투자 펀드도 결성할 계획이다. 펀드는 KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB라이프생명, KB캐피탈 등 계열사 자본으로 조성된다. 매년 2000억원씩 향후 5년간 총 1조원 규모로 기업투자 모펀드를 조성한다는 계획이다.

국민성장펀드 간접투자 분야 펀드에 매칭펀드 형태로 출자해 정책 펀드의 성공적인 조성을 지원하고 자펀드 기준으로 향후 5년간 최대 10조원 규모의 투자 재원이 공급되는 승수 효과가 기대된다. KB금융 관계자는 “특히 청년 창업기업과 지역기업을 우대해 정책적 효과를 확대해 나갈 계획”이라고 했다.

이와 함께 최근 KB자산운용이 국민참여형 국민성장펀드 위탁운용사로 선정되면서 정책금융과의 연계 기반을 확보했다. KB금융은 국민성장펀드의 성과가 국민에게 확산·환류되도록 기여할 방침이다.

협의회는 계열사의 생산적금융 추진 상황도 살폈다. 국민은행은 올해 평가체계(KPI)를 개편해 생산적금융 관련 지표를 신설하고 영업점 수익성과 성장성 평가 전반에 우대 기준을 반영했다. 첨단전략산업 심사 유닛 신설과 변리사 등 외부 전문인력 채용을 통해 심사 역량도 강화했다. 중소벤처기업진흥공단 등과의 협업을 기반으로 유망 중소·벤처기업 발굴과 성장 지원을 연계하는 체계를 구축할 계획이다.

이날 주요 아젠다로는 혁신 기술을 보유한 초기 기업을 조기에 발굴하고 차세대 유니콘 기업으로 성장할 잠재력이 있는 기업을 선별해 직접투자를 통해 성장 단계별로 육성하는 전략이 논의됐다.

이에 따라 KB금융은 국민성장펀드 등 정책성 자금과 그룹 자체 투자를 결합해 초기 투자부터 스케일업 단계까지 자금을 지속 공급하기로 했다. 계열사 간 협업을 통해 기업 성장 전 단계에 걸친 종합 금융지원 체계를 구축하고 유망 중소·벤처기업을 유니콘 기업으로 발굴·육성하는 방안도 추진한다.

김성현 부문장은 “생산적금융은 특정 분야에 국한된 특별한 금융이 아니라 실물경제의 선순환과 고객의 성장을 지원하는 포괄적인 금융 활동”이라며 “전 계열사가 일상적인 금융 활동으로 내재화해야 한다”고 당부했다.