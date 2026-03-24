[헤럴드경제=조용직 기자] 스위스 시계 브랜드 오메가(OMEGA)가 TGL 파이널 시리즈에서 타임키핑을 전담한다고 24일 밝혔다.

TGL은 시뮬레이터 기반의 롱게임과 실내에 조성된 최첨단 그린에서 진행되는 숏게임을 결합한 하이브리드 골프 리그다. 여기에 ‘40초 샷클락’을 더해 전통적인 골프와는 다른 빠른 전개와 팀 전략 중심의 경기 구조를 지닌다.

오메가는 오는 24, 25일 양일간 3전 2선승제로 진행되는 파이널 시리즈에서도 타임키핑을 이어갈 예정이다. 결승전에서는 타이거 우즈, 김주형이 속한 주피터 링크스 GC와 토미 플리트우드, 저스틴 로즈의 로스앤젤레스 골프 클럽이 맞붙는다.

오메가는 지난해 12월부터 미국 플로리다주 소파이 센터(SoFi Center)에서 진행되는 모든 TGL 경기의 타임키핑을 맡고 있다. TGL의 빠른 경기 운영의 핵심 요소인 ‘40초 샷클락’ 지원도 오메가의 몫이다.

한편 오메가는 1932년 미국 LA 올림픽을 시작으로 90년 이상 다양한 국제 스포츠 대회에서 공식 타임키퍼로 활동해 왔다. 2001년부터는 ‘오메가 유러피언 마스터스’의 타이틀 스폰서를 맡으며 골프와의 인연을 이어오고 있다.