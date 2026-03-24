전 개발팀 리드 복귀…기술 이해력, 리더십 겸비 팀 간 AI 기술 격차 해소 및 비즈니스 자원 집중 “일하는 방식 혁신, AI 시대 생존 전략…체질 개선 속도”

[헤럴드경제=고재우 기자] 야놀자 자회사인 애드테크 기업 데이블은 기술 경쟁력 강화 및 전사적 인공지능(AI) 역량 제고를 위해 한규호 최고기술책임자(CTO)를 선임했다고 24일 밝혔다.

한 CTO 선임은 외부 영입이 아닌 ‘재합류’ 방식으로 이뤄졌다. 그는 과거 데이블 백엔드 개발팀 리드를 역임한 바 있다. 지난 2019년부터 3년간 핵심 기술 인프라 구축과 서버 안정화를 주도했다. SK플래닛, 탭조이(Tapjoy) 등 임베디드·웹·모바일·AI 분야 등 플랫폼을 운영한 이력도 있다.

데이블은 한 CTO 선임 이유로 자사 추천 기술부터 AI까지 아우르는 기술적 깊이, 연쇄 창업에서 비롯된 비즈니스 통찰력 등을 내세웠다.

한 CTO는 데이블의 AI 네이티브 컴퍼니 도약을 이끌 전망이다. 팀별로 상이한 AI 기술 격차 해소, 단순 반복 업무 자동화, 확보한 자원을 통한 비즈니스 임팩트 창출 등에 집중한다.

아울러 조직 내 AI 멘토링·교육 체계를 강화해, 개발·비개발 직군 모두 ‘AI 전문가’로 성장토록 할 계획이다. 이를 위해 ▷AI 워크플로 개발문화 ▷직무별 맞춤 AI 활용 가이드라인 ▷코드 리뷰·배포 등 개발 프로세스 자동화 ▷AI 활용도 정량 측정·관리 체계 등을 추진한다.

한규호 CTO는 “AI 시대의 생존은 일하는 방식 자체를 얼마나 주도적으로 혁신하느냐에 달려 있다”며 “체질 개선을 통해 후순위로 밀려났던 서비스 고도화에 속도를 내고, AI 활용 선두기업으로 거듭나겠다”고 말했다.