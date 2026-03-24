정보시스템 통합·공공시설 정비 등 6개 핵심사업

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시와 광주광역시의회 사무처는 지난 23일 국회를 방문해 광주전남 행정통합에 필요한 573억원 규모의 예산을 정부 추가경정예산에 반영해 달라고 건의했다.

이날 국회 방문에는 전은옥 통합실무준비단장을 비롯해 예산담당관, 의회사무처 홍보소통담당관 등이 함께 했다.

이들은 양부남·정진욱 등 지역 국회의원실을 찾아 광주전남 통합특별시 출범 준비 상황을 설명하고, 전남광주통합특별시의 안정적 출범을 위한 국고 지원의 필요성을 강조했다.

광주시는 이번 행정통합이 수도권 일극체제 극복하기 위한 이재명 정부의 ‘5극 3특’ 지방주도성장 정책의 출발점으로써 국가 차원의 전폭적 지원이 뒷받침돼야 한다는 점을 강조했다.

광주시는 통합특별시 출범에 필요한 사업으로 ▷정보시스템 통합 167억원 ▷안내표지판 정비 28억원 ▷공인·공부 일원화 53억원 ▷공공시설물 정비 242억원 ▷청사 재배치 10억원 ▷통합시의회 광주청사 개선 73억원 등을 제시했다.

전은옥 통합실무준비단장은 “광주전남 행정통합은 국가균형발전을 이끄는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “지역 소멸 위기를 극복하고 통합특별시가 안정적으로 안착할 수 있도록 정부·국회와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.

한편 광주시는 24일 안도걸 국회의원실을 추가로 방문해 예산 반영을 건의할 예정이며, 향후 국회 심의 동향을 지속적으로 파악해 대응할 계획이다.