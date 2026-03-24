르노코리아 부산공장 전동화 투자 확대 ‘필랑트’, 부산시 관용차로도 구매 검토

[헤럴드경제=서재근 기자] 르노코리아가 지난 23일 부산시청에서 부산시와 르노코리아 부산공장의 전기동력자동차 생산시설 구축에 대한 협약식을 진행했다고 24일 밝혔다.

르노코리아와 부산시의 전기동력자동차 생산시설 구축을 위한 이번 업무협약은 르노코리아 니콜라 파리 사장과 부산시 박형준 시장 등이 참석한 가운데 진행됐다. 지난해 ‘APEC CEO SUMMIT KOREA 2025’에서 발표한 신규 투자 계획의 일환으로 진행된 이번 업무협약을 통해 르노코리아는 부산공장에서 전동화 모델의 생산 확대를 위한 추가 설비 투자를 진행할 예정이다.

앞서 지난해 초 르노코리아는 부산공장이 하나의 혼류 생산 라인에서 내연기관과 하이브리드 차량은 물론, 최신의 순수 전기차도 생산 가능하도록 총 68개의 설비를 새로 구축했다. 이를 통해 현재 부산공장에서는 ‘필랑트’, ‘그랑 콜레오스’, ‘아르카나’ 등 하이브리드 모델들을 중심으로 순수 전기차인 ‘폴스타 4’도 함께 생산 중이다. 이번 추가 설비 투자가 완료되면 부산공장의 전동화 모델 생산 역량은 더욱 강화될 전망이다.

르노코리아 부산공장은 하나의 생산 라인에서 최대 4개 플랫폼, 8개 차종을 혼류 생산할 수 있으며, 우수한 품질 경쟁력을 토대로 르노 그룹의 핵심 생산 거점 역할을 수행해 오고 있다. 최근 르노 그룹이 발표한 새로운 중장기 전략 ‘퓨처레디 플랜’에서도 유럽 외 글로벌 시장 강화를 위한 5대 글로벌 허브로 언급되며 ‘메이드 인 부산(Made in Busan)’의 중요성이 더욱 주목받고 있다.

또한 이번 협약에서 부산시는 부산에서 만들어 국내는 물론 세계 시장으로 수출하는 르노의 글로벌 플래그십 크로스오버 ‘필랑트’의 부산시 관용차량 구매 검토도 밝혔다.

한편, 르노 필랑트는 새로운 E세그먼트 크로스오버 모델로 개성 있는 디자인과 ‘퍼스트 클래스 라운지 시트’ 기반의 프리미엄 테크 라운지 콘셉트의 실내 공간을 제공하고, 시스템 최고 출력 250마력의 하이브리드 E-Tech 파워트레인, AI 기반의 첨단 커넥티비티 서비스 등을 갖췄다.