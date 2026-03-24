23일, 경남연구원서 개소식 및 비전 선포식 개최 동남권 북극항로 전략 거점으로 자리매김 기대

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남연구원이 진해신항을 거점으로 한 북극항로 경제권 선점과 정책 발굴을 위해 전담 연구 조직을 본격 가동한다.

경남연구원은 23일 연구원 1층 가야대회의실에서 ‘경남북극항로전략연구센터’ 개소식 및 비전 선포식을 개최했다. 센터는 정부의 북극항로 정책에 기민하게 대응하고, 경남도가 신항과 진해신항을 중심으로 해양물류 비즈니스 모델을 구축하는 데 연구 역량을 집중할 계획이다.

이날 행사에는 최학범 경남도의회 의장과 박성호 부산진해경제자유구역청장을 비롯해 도의원, 시군 관계자,유관 기관 관계자 50여 명이 참석했다.

1부 비전 선포식에서 오동호 원장은 “체계적인 대응 전략을 수립해 경남도가 동남권 북극항로 연구의 허브 역할을 수행하도록 지원하겠다”고 밝혔다. 특히 해양수산부와의 연계를 강화해 진해신항 중심의 ‘해양수도권’ 조성에 센터의 모든 역량을 투입하겠다는 청사진을 제시했다.

실질적인 연구 네트워크 구축을 위한 업무협약도 진행됐다. 경남연구원은 영산대학교 북극물류연구소, 한국북극연구컨소시엄, 부산연구원 도시해양연구실과 다자간 협약을 맺고 북극항로 진출 거점 마련을 위한 학술교류와 공동 연구에 합의했다.

이어진 간담회에서는 한국해양진흥공사, 부산항만공사, 한국선급 등 항만물류 전문가들이 참여해 정책 플랫폼 강화 방안을 논의했다. 참석자들은 지역 간 소모적 경쟁보다는 각 지역의 강점을 살린 역할 분담과 정부·지자체 간 협력 거버넌스 구축이 시급하다는 데 입을 모았다.

오 원장은 “진해신항을 싱가포르를 넘어서는 글로벌 물류 허브로 육성해 동남권을 동북아의 경제 수도권으로 성장시키겠다”며 “센터가 그 중심에서 연구 체계를 확립하는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.