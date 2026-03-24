연 24만원 복지포인트 지급

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 성북구(구청장 이승로)가 올해부터 장기요양기관 종사자에게 처우개선비를 지원한다.

이번 사업은 고령화로 증가하는 돌봄 수요에 대응해 장기요양기관 종사자의 근무여건을 개선하고 복지를 향상하기 위해 추진됐다.

지원 대상은 2026년 1월 1일 기준 성북구 내 서울형 좋은돌봄인증 장기요양기관에 재직 중인 종사자다. 대상자는 근로계약 체결 및 4대 보험 가입, 서울형 좋은돌봄 인증시설 유형별 복지포인트 지원기준 충족, 성북구 장기근속 기준 충족 등 세 가지 요건을 모두 충족해야 한다.

지원금은 1인당 월 2만원, 연 24만원 규모의 복지포인트로 지급된다. 포인트는 레저시설 이용, 건강관리, 도서구입, 가족친화비 등 다양한 분야에 사용할 수 있다.

‘서울형 좋은돌봄인증’은 노인의 인권보호, 시설 안전성, 재무건전성 등 서울시장이 정한 기준을 충족한 장기요양기관에 부여되는 인증이다. 성북구에는 현재 해당 인증 시설 11개소가 운영 중이다.

구는 인증시설 소속 종사자를 우선 지원해 우수 돌봄 환경을 갖춘 기관을 장려하고, 미인증 기관의 자발적인 인증 참여를 유도해 지역 내 돌봄 서비스 수준을 높인다는 방침이다.

신청은 3월 23일부터 27일까지 소속 장기요양기관을 통해 가능하며, 구는 지원 요건 확인 후 지급을 진행할 예정이다.

이승로 성북구청장은 “이번 처우개선비 지원이 돌봄 현장에서 헌신하는 종사자의 사기를 높이고 안정적인 근무 환경 조성으로 이어지길 기대한다”고 말했다.