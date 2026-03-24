고성능 CCTV 82대 가동, 실시간 모니터링 및 계도 방송... 무단투기 전담 단속반 운영, 주·야간 공백 없는 밀착 감시...사유지 방치 쓰레기 ‘청결유지 조치명령’ 등 엄정 행정처분

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 무단투기 근절을 위해 구축한 감시‧단속 통합체계가 효율적인 운영 모델로 지역 안팎에서 조명받고 있다.

실제 고성능 무단투기 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 설치‧운영 장소 10곳에서 무단투기가 없어졌다. 이 같은 성과로 지난해 청주시 등 많은 지자체에서 도봉구 무단투기 폐쇄회로 텔레비전 관제실 운영에 대해 배워갔다.

현재 도봉구 지역 곳곳에 총 82개의 고성능 무단투기 폐쇄회로 텔레비전이 운영되고 있다. 운영되고 있는 10곳에서 무단투기가 근절됐고, 22곳이 개선됐다.

전문 모니터링 요원의 신속한 대응도 한몫하고 있다. 도봉구 관제실에는 전문 모니터링 요원 2명이 배치돼 있으며, 무단투기 현장을 실시간 모니터링하고 있다. 이는 단순 사후 적발을 넘어 구민의 인식 개선과 범죄 예방 효과를 동시에 거두고 있다.

빈틈없는 단속망은 또 다른 보루다. 구는 실무 경험이 풍부한 임기제 공무원 6명으로 구성된 ‘전담 단속반’을 3개 조로 편성해 주·야간 순환 근무 체계를 가동하고 있다. 무단투기 취약 시간대인 야간 집중 단속으로 행정 공백을 성공적으로 메우고 있다.

환경공무관 51명의 직무 역량을 결집한 단속도 효과를 보고 있다. 구는 기동대와 가로현장 인력의 고유 업무에 단속 지원 및 감시 기능을 포함해 도심 전역을 아우르는 촘촘한 입체적 단속망을 가동 중이다.

특히 투기 쓰레기를 직접 확인하고 쓰레기 주인을 찾아내는 ‘파봉 단속’은 주민들의 경각심을 높여 무단투기 예방에 기여하고 있다.

고의·상습적인 경우에는 강한 행정처분으로 엄중 조치하고 있다. 사유지라 하더라도 환경 오염과 주민 불편을 초래하는 경우 관리 책임이 소유주에게 있음을 명확히 하고, ‘청결유지 조치명령’으로 자율적 정비를 유도하고 있다. 지속적인 방치로 이웃 주민의 고통을 가중할 경우에는 과태료 부과 등 엄정한 행정처분을 집행하고 있다.

오언석 도봉구청장은 “감시·단속 통합체계와 전담반 운영으로 무단투기를 효과적으로 근절하고 있다. 앞으로도 선제적인 현장 관리와 행정 조치로 구민이 체감할 수 있는 깨끗한 거리를 만들어 나가겠다”고 말했다.