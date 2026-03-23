제24기 정기 주주총회서 밝혀 “로봇 타입 최적화 라인업 구축” 고성과 포트폴리오로 전환 모색 B2B·플랫폼·D2X 육성 가속

“브랜드 ‘악시움’을 바탕으로 로봇 핵심 부품인 엑추에이터를 자체 생산하고 공급하도록 올해 안에 양산체계 갖추고 본격적으로 사업을 시작할 것입니다.” (류재철 LG전자 대표)

LG전자가 피지컬 AI(인공지능) 시대를 맞아 올해 로봇 사업에 본격적으로 뛰어든다. 류재철(사진) 신임 LG전자 대표이사(CEO)는 23일 서울 여의도 LG트윈타워에서 열린 제24기 정기 주주총회에서 “시장 불확실성은 더욱 커졌지만 동시에 성장의 밀도를 높일 결정적 기회이기도 하다”며 올해는 견고한 성장 기반 마련에 집중하겠다고 밝혔다. 근원적 경쟁력에 기반한 고(高)성과 포트폴리오 전환을 꾀하겠다는 것이다.

▶주력사업 초격차 등 4대 전략 제시=류 CEO는 네 가지 전략 방향을 소개했다. ▷주력사업의 초격차 확대 ▷B2B(기업간거래), 플랫폼, D2X(고객직접경험) 등 고수익 육성사업에 선택과 집중 ▷미래 성장동력의 전략적 육성 ▷AX(AI 전환)를 통한 일하는 방식 혁신이다.

주력사업 초격차를 위해서는 제품 리더십과 원가 경쟁력을 동시에 확보하는 전략으로 ‘매출-이익-브랜드’의 선순환을 만들어 갈 계획이다. 단순 기능개선을 넘어 시장 판도를 바꾸는 ‘게임체인저급’ 혁신 제품을 적시에 선보여 가격 경쟁보다는 품질과 성능으로 시장을 주도한다는 전략이다.

B2B, 플랫폼, D2X 등 선택과 집중을 통한 고수익 사업 육성으로 수익성 개선에도 시동을 건다. 냉난방공조, 웹OS 기반 광고 사업, 온라인·구독 등 D2X(고객접점사업) 강화로 2030년까지 이들 사업의 매출과 이익을 지난해 대비 각각 1.7배, 2.4배 수준으로 성장시키겠다는 계획이다.

아울러 인도, 사우디아라비아, 브라질 등 글로벌 사우스 지역에서도 성장 모먼트를 확보한다. 류 CEO는 “인도에서는 초격차 1등 지위를, 사우디는 정부 주도 사업 기회 적극 대응, 브라질은 현지 생산 기반 구축으로 중남미 최대 시장을 선점할 것”이라며 “글로벌 사우스 지역 사업 규모를 2030년까지 현재의 2배 수준으로 성장시키겠다”고 밝혔다.

▶올해 로봇 액추에이터 사업 본격 진출=류 CEO는 “AI의 확대로 촉발되는 수많은 사업 기회 중에서 그간 LG전자가 축적해 온 독보적 사업 역량과 시너지를 창출할 수 있고 규모 있는 성장 가능성을 보유한 4대 영역(로봇, AI 데이터센터 냉각솔루션, 스마트팩토리, AI홈)에 집중하며 전략적으로 육성해 가겠다”고 말했다.

특히 산업용 로봇 자회사 베어로보틱스 등 로봇 분야 포트폴리오를 쌓아온 LG전자는 올해 로봇 사업에 본격 진출한다. 류 CEO는 “최근 피지컬 AI와 로봇 관련 기술의 발전이 예상을 뛰어넘는 속도로 이뤄지고 있는 만큼 올해를 ‘로봇 사업 본격화’의 원년으로 삼고 이를 위한 세부 전략을 속도감 있게 실행하고자 한다”고 강조했다.

LG전자는 로봇 원가의 40% 이상을 차지하는 핵심 부품인 ‘액추에이터(Actuator)’의 양산 체계를 연내 구축한다. 이를 직접 설계하고 생산해 글로벌 로봇 제조사에 공급하는 B2B 부품 사업을 본격화할 계획이다.

업계 최고 수준의 가전용 모터 기술력과 연간 4500만대 수준의 양산 인프라 등을 바탕으로 고객의 다양한 요구와 로봇 타입에 최적화된 라인업을 구축해 향후 수십조원 규모로 성장이 예상되는 로봇 액추에이터 시장의 핵심 공급사로 자리매김한다는 계획이다.

LG 이노텍의 첨단 센서, LG에너지솔루션의 배터리, LG화학의 경량 신소재 및 LG AI 연구원 거대 언어 모델 등 그룹이 보유한 디지털 AI 관련 역량을 활용해 시너지를 극대화할 방침이다.

▶클로이드는 실증사업 진행 중=아울러 클로이드는 올해 실증사업을 진행 중에 있다. 류 CEO는 “AI 가전 시장을 선도하며 확보한 노하우와 고객 데이터를 바탕으로 AI 홈로봇의 실증 사업을 준비 중”이라며 “글로벌 빅테크와 협업을 강화하고, 실증용 제품 생산을 위한 준비도 병행할 계획”이라고 밝혔다.

이외 데이터센터 냉각솔루션 사업은 글로벌 빅테크 기업들의 핵심 인프라 파트너로 진입을 추진한다. 세계 최고 수준 가전 경쟁력과 방대한 고객 사용 데이터를 기반 AI홈 생태계 구축에도 주력한다. AX로 향후 2~3년 내 업무 생산성 30% 향상을 추진할 계획이다.

한편, LG전자는 이날 주주총회에서 재무제표 승인, 정관 변경 승인, 자사주 소각 승인, 이사 선임, 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 승인, 이사 보수한도 승인 등의 안건을 원안대로 승인했다.

이에 따라 류 CEO가 신임 사내이사로 선임됐다. LG전자의 주당 배당금은 기존 보통주 1000원에서 1350원으로, 우선주 1050원에서 1400원으로 상향됐다. 아울러 서승우 서울대 전기정보공학부 교수가 이사로 재선임 됐으며, 이사 보수한도는 지난해 80억원에서 70억원으로 하향 승인됐다.

주총 이후 LG전자는 이사회를 열고 고려대 법학전문대학원 교수인 강수진 사외이사를 이사회 의장으로 선임했으며, 류 CEO의 대표이사 선임 안건을 결의했다. 박지영 기자