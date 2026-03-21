[헤럴드경제=나은정 기자] 21일 오후 9시 16분 46초(한국시간) 북대서양 중앙 해령에서 규모 6.7의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.

진앙은 북위 23.89도, 서경 45.84도이며 지진 발생 깊이는 10km다.