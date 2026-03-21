[헤럴드경제=이상섭 기자] 21일 저녁 서울 광화문 광장에서 그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 발매를 기념해 열린 무료 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 찾은 팬들이 응원봉을 흔들며 공연을 관람하고 있다.
babtong@heraldcorp.com
입력 2026-03-21 20:59:34
[헤럴드경제=이상섭 기자] 21일 저녁 서울 광화문 광장에서 그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 발매를 기념해 열린 무료 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 찾은 팬들이 응원봉을 흔들며 공연을 관람하고 있다.
“금값의 배신, 전쟁 나길래 왕창 샀는데”…6년만의 최대 하락률 눈앞
[헤럴드경제=김주리 기자] 한동안 상승세를 이어가던 국제 금 가격이 6년 만에 최대 주간 하락률 기록을 앞두고 있다. 블룸버그 통신에 따르면 국제 금 현물 가격은 전날까지 7거래일 연속 하락 마감한 뒤 20일 한국시간 오전 11시16분 현재 전장 대비 0.8% 오른 온스당 4686.62달러를 나타냈다. 이번 주 들어 약 7% 하락했다. 이 수준에서 거래를
“한 층을 통째로 샀대” 정몽준·하정우·싸이 200억 집, 얼마나 부자가 살길래 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 용산구 이태원동 260-199에 위치한 하이엔드 주택인 ‘어퍼하우스 남산’은 건폐율과 용적률은 각각 52.68%, 140.37%로 쾌적한 주거 환경을 갖췄으며 서울 최고의 명당으로 꼽히는 남산 소월길에 자리해 경리단길, 남산공원, 이태원 야경 등을 한눈에 볼 수 있는 입지다.
[영상] “271평인데 3억이라고?” 양평 저택은 왜 반값이 됐나 [부동산360]
양서면은 남한강과 북한강을 모두 끼고 있어 전원생활을 꿈꾸는 분들에게 잘 알려져 있는 세컨하우스 밀집지역인데 양서면 내에서도 강남까지 1시간 정도 거리인 증동리의 한 단독주택이 경매로 나와 가격이 반값으로 떨어졌다.
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.