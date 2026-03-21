[헤럴드경제=이상섭 기자] 21일 저녁 서울 광화문 광장에서 그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 발매를 기념해 열린 무료 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 찾은 팬들이 응원봉을 흔들며 공연을 관람하고 있다.


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