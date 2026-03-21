[사진공동취재단]
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21일 서울 광화문 광장에서 그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 발매를 기념해 열린 무료 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)를 찾은 팬들이 공연 시작을 기다리고 있다. 2026.3.21 [사진공동취재단]


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