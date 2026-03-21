[헤럴드경제=나은정 기자] 경제적 어려움으로 치과의사에게 할머니의 틀니를 부탁하며 “대신 화장실 청소를 하겠다”고 말했던 한 중학생이 5년 뒤 의대생이 되어 치과를 다시 찾은 사연이 전해져 감동을 주고 있다.

20일 연합뉴스에 따르면 서울 강북구에서 치과를 운영하는 최성우 원장은 한 달 전 뜻밖의 방문을 받았다. 과거 자신이 도움을 줬던 중학생이 은혜를 잊지 않고 찾아온 것이었다.

해당 학생은 5년 전 치과가 있는 건물 위층 독서실에 다니며 최 원장과 인사를 나누던 사이였다. 그러던 어느 날, 학생은 눈물을 머금고 치과를 찾아와 어렵게 말을 꺼냈다. 부모 없이 할머니와 단둘이 살고 있는데, 할머니가 오래된 틀니 때문에 식사를 제대로 못하고 있다며 치료를 부탁한 것이다.

형편이 어려웠던 학생은 대신 “치과 화장실 청소를 하겠다”고 나섰다. 최 원장은 “그 말을 듣는 순간 울컥했다”면서, 어린 학생이 그 말을 꺼내기까지 얼마나 힘들었을지를 생각해 흔쾌히 치료를 도와줬다고 회상했다.

이후 학생은 최 원장에게 “의사가 되고 싶다”고 했다. 다만 학원에 다니거나 과외를 받을 형편이 못 돼, 치과가 한가할 때마다 찾아와 최 원장에게 모르는 문제들을 물었고, 최 원장은 참고서를 사주며 학습에 도움을 줬다고 한다. 그러다 학생이 다니던 독서실이 문을 닫으면서 어느덧 연락이 끊겨 멀어지게 됐다.

그렇게 시간이 흐른 뒤, 학생은 다시 치과 문을 두드렸다. 그는 의대에 합격했다며 학생증을 보여줬고, “원장님 같은 의사가 되고 싶다”고 말했다.

최 원장은 말로 표현하기 어려운 기분이었다며 “나는 그저 200~300만원짜리 틀니를 해줬을 뿐”이라며 “영화 같고 동화 같은 일이 내게 벌어져 감사하다”고 전했다. 그러면서 “‘행복하게, 웃으면서 밝게 살라’고 말하고 싶다”면서도 “내가 굳이 말하지 않아도 학생은 훌륭한 의사가 될 것”이라고 믿었다.