장원영도 당했다…“이건 진짜 충격 넘어 공포” 연예인 ‘발칵’ 뒤집혔다

[헤럴드경제=박세정 기자] “손가락 ‘딱’ 치자 장원영, 제니, 카리나로 변했다?” ‘인공지능(AI) 페이스 스왑’ 기술로 다수의 K-POP 아이돌, 배우를 합성한 한 소셜미디어 계정이 알려지면서 파장이 일고 있다. 해당 게시물은 단순히 얼굴을 합성하는 딥페이크를 넘어 표정, 제스처까지 실제 영상과 구별할 수 없을 정도로 구현됐다. AI로 더욱 정교해진 합성 기술이, 자칫 범죄에 악용될 수 있다는 우려도 커지면서 AI 딥페이크 보완책이 필요하다는 목소리가 커진다. 업계에 따르면 최근 유명인들의 얼굴을 ‘AI 페이스 스왑’으로 제작해 만든 영상이 대거 게시된 소셜미디어 채널이 알려졌다. 이 채널은 지난달 개설됐다. 국내 연예인들의 얼굴을 담은 60여개의 게시물이 올라와 있다. 영상은 한 남성이 손가락을 ‘딱’치면 제니, 장원영, 아이유, 카리나, 고윤정 등 국내 유명 연예인의 얼굴로 순식간에 바뀌는 모습을 담고 있다. 이는 ‘AI 페이스 스왑’ 기술이 적용된 것으로 추정된다. 이 기술