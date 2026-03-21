[헤럴드경제=이상섭 기자] 21일 서울 광화문 광장에서 그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG) 무료 복귀 공연이 예정된 가운데 한 외국 방송 리포터가 코리아헤럴드 호외를 들고 리포팅을 하고 있다. 방탄소년단은 이날 공연에서 1시간에 걸쳐 신곡과 히트곡을 들려줄 예정이다.


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