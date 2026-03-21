[헤럴드경제=이상섭 기자] 21일 서울 광화문 광장에서 그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG) 무료 복귀 공연이 예정된 가운데 한 외국 방송 리포터가 코리아헤럴드 호외를 들고 리포팅을 하고 있다. 방탄소년단은 이날 공연에서 1시간에 걸쳐 신곡과 히트곡을 들려줄 예정이다.
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입력 2026-03-21 15:11:21
[헤럴드경제=이상섭 기자] 21일 서울 광화문 광장에서 그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG) 무료 복귀 공연이 예정된 가운데 한 외국 방송 리포터가 코리아헤럴드 호외를 들고 리포팅을 하고 있다. 방탄소년단은 이날 공연에서 1시간에 걸쳐 신곡과 히트곡을 들려줄 예정이다.
BTS ‘아리랑’, 첫날 판매량 400만장 육박[BTS 컴백 공연 D-Day]
[헤럴드경제=윤호 기자]그룹 방탄소년단(BTS)이 3년 9개월 만에 발표한 새 앨범 ‘아리랑’(ARIRANG)이 발매 당일 400만장에 육박하는 판매고를 올렸다. 21일 소속사 빅히트 뮤직은 전날 오후 1시 발매된 정규 5집 ‘아리랑’이 398만장 판매됐다고 밝혔다. 이전까지 방탄소년단의 발매 첫 주 판매량 최고 기록은 2020년 2월 정규 4집 ‘맵 오브
장원영도 당했다…“이건 진짜 충격 넘어 공포” 연예인 ‘발칵’ 뒤집혔다
[헤럴드경제=박세정 기자] “손가락 ‘딱’ 치자 장원영, 제니, 카리나로 변했다?” ‘인공지능(AI) 페이스 스왑’ 기술로 다수의 K-POP 아이돌, 배우를 합성한 한 소셜미디어 계정이 알려지면서 파장이 일고 있다. 해당 게시물은 단순히 얼굴을 합성하는 딥페이크를 넘어 표정, 제스처까지 실제 영상과 구별할 수 없을 정도로 구현됐다. AI로 더욱 정교해진 합성 기술이, 자칫 범죄에 악용될 수 있다는 우려도 커지면서 AI 딥페이크 보완책이 필요하다는 목소리가 커진다. 업계에 따르면 최근 유명인들의 얼굴을 ‘AI 페이스 스왑’으로 제작해 만든 영상이 대거 게시된 소셜미디어 채널이 알려졌다. 이 채널은 지난달 개설됐다. 국내 연예인들의 얼굴을 담은 60여개의 게시물이 올라와 있다. 영상은 한 남성이 손가락을 ‘딱’치면 제니, 장원영, 아이유, 카리나, 고윤정 등 국내 유명 연예인의 얼굴로 순식간에 바뀌는 모습을 담고 있다. 이는 ‘AI 페이스 스왑’ 기술이 적용된 것으로 추정된다. 이 기술
[영상] “271평인데 3억이라고?” 양평 저택은 왜 반값이 됐나 [부동산360]
양서면은 남한강과 북한강을 모두 끼고 있어 전원생활을 꿈꾸는 분들에게 잘 알려져 있는 세컨하우스 밀집지역인데 양서면 내에서도 강남까지 1시간 정도 거리인 증동리의 한 단독주택이 경매로 나와 가격이 반값으로 떨어졌다.
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.